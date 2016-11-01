Bahadır Grammeşin davası 1 Aralık'a ertelendi

Bahadır Grammeşin davasının 8. duruşması Kartal İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü.

Tutuklu sanık avukatlarının tahliye taleplerinde bulunduğu duruşmada hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve kriminal polis labaratuvar sonucunun beklenmesine karar verdi.

Burak Atabay'ın Birgün'de yer alan haberine göre, 1 Aralık 2016'ya ertelenen davanın görülmesine Kartal Anadolu Adliyesi'nde devam edilecek.

Grammeşin ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan 1 Aralık'taki duruşmanın raporun gelme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle karar için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Davada durum

5 sanığın tutukluluk hali devam ederken, davada, Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay dava kapsamında tutuklu bulunuyor.