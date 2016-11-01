T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahadır Grammeşin davası 1 Aralık'a ertelendi

Kadıköy'de Grammeşin, kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken öldürülmüştü

01 Kasım 2016 23:18

Bahadır Grammeşin davasının 8. duruşması Kartal İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü.

Tutuklu sanık avukatlarının tahliye taleplerinde bulunduğu duruşmada hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve kriminal polis labaratuvar sonucunun beklenmesine karar verdi.

Burak Atabay'ın Birgün'de yer alan haberine göre, 1 Aralık 2016'ya ertelenen davanın görülmesine Kartal Anadolu Adliyesi'nde devam edilecek.

Grammeşin ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan 1 Aralık'taki duruşmanın raporun gelme ihtimalinin yüksek olması sebebiyle karar için büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

 

Davada durum

 

5 sanığın tutukluluk hali devam ederken, davada, Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay dava kapsamında tutuklu bulunuyor.

ETİKETLER

bahadır grammeşin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24