Bağlar'daki parka Ceylan Önkol'un ismi verilecek

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Şenlik Köyü\'nde 28 Eylül 2009 tarihinde hayvanlarını otlatırken vucuduna isabet eden patlayıcı ile hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ceylan Önkol\'un ismi Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi\'nde yapılacak bir parka verileceği açıklandı.

Merkezde kayyum atanmayan tek Belediye olan ve Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat\'ın DBP\'den ihraç edildiği Bağlar Belediyesi, yaptığı açıklama ile Ceylan Önkol\'un adının ilçeye yapımı süren bir parka verileceğini açıkladı. Belediye\'den yapılan yazılı açıklamada, Bağlar Belediyesinin DBP belediye meclisi grubunun Bağcılar Mahallesinde açılacak yeni parkın isminin \'Ceylan Önkol Parkı\' olması için yazılı önerge sunduğu belirtilerek, \"Bağlar Belediyesinde DBP\'li belediye meclis üyeleri, Bağcılar Mahallesi 1124\'üncü sokakta park yapılmak üzere çalışmalarına başlanılan alanın ismini \'Ceylan Önkol Parkı\' olması için sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi\" denildi.

LİCE\'DE PARKA VERİLEN İSİM KALDIRILMIŞTI

Ceylan Önkol\'un adı daha önce Lice İlçesi\'nde Belediye tarafından yaptırılan bir parka verilmiş, ancak kısa bir süre önce Belediye\'ye kayyum olarak atanan Kaymakam Sinan Başak tarafından parktaki Ceylan Önkol ismi kaldırılmış, yerine Silvan İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı ile yaşamını yitiren Fırat Simpil isminin bulunduğu levha asılmıştı.



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