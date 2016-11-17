Bağlar saldırısında öldürülen Habibe Aydın 4 kişiye hayat verecek

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'dan ayrılanlar tarafından kurulmuş TAK'ın üstlendiği saldırıda ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 17 yaşındaki tekstil işçisi Habibe Aydın'ın bağışlanan organları 4 kişiye hayat verecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Habibe Aydın'ın organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.

Bağlar ilçesinde oturan Hacı ve Mukaddes Aydın çiftinin 5 çocuğundan biri olan ve ailesine katkıda bulunmak amacıyla çalıştığı tekstil atölyesine giderken bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Habibe Aydın'ın böbrekleri Ankara ve Antalya'da, karaciğeri Malatya'da, korneası da Diyarbakır'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.

2 yaşında aynı hastanede tedavi görmüş

Habibe Aydın'ın, 2 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık sonucu aynı hastanede kan bağışı sayesinde hayata tutunması dolayısıyla, aile, kızlarının da başka insanlara hayat vermesi için organlarını bağışlama kararı aldı.

Baba Hacı Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sırasında Diyarbakır'da bulunmadığını, olayı duyar duymaz kentte geldiğini söyledi.

PKK'ya tepki gösteren Aydın, "Allahlarından bulsunlar. Başka ne diyebiliriz? Kızımın organlarını can kurtarmak için bağışladık. Biz de zaten o küçükken yine aynı fakültede kanını değiştirmiştik. Biz de aynısını yaptık. İnşallah diğer vatandaşları yaşatır" diye konuştu.

Ağabey Emin Aydın da patlama sesini duyunca hemen olay yerine gittiklerini, kız kardeşini aradığını ancak ulaşamadığını anlattı.

Çok sevdiği arkadaşıyla el ele hastaneye götürülmüş

Kardeşinin bir gün önce çok sevdiği arkadaşı Merve'nin evinde kaldığını ve patlama sırasında Habibe ile Merve'nin çalıştıkları tekstil atölyesine gitmek için yolda bulunduklarını aktaran Aydın, kız kardeşine ulaşamayınca Merve'yi aradıklarını ancak tanımadıkları birinin telefonu açarak, genç kızları hastaneye kaldırdıklarını bildirdiğini ifade etti.

Hemen hastaneye koştuklarını kaydeden Emin Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşim patlamanın şiddetinden dolayı beyin kanaması geçirmiş. 10 gün sonra gözlerini açmaya başladı, tepki veriyordu. Sonra yeniden fenalaştı, beyin ölümü gerçekleşti. Tekstil atölyesinde çalışıyordu. İş yerine giderken patlama olmuş. Merve arkadaşıyla birbirlerini çok seviyorlardı. Zaten hastaneye de el ele tutuşmuş şekilde kaldırmışlar. Arkadaşı Merve de hayatını kaybetti."

"Bunu yapan insan değil"

Ailece isteyerek Habibe'nin organlarının bağışladıklarını aktaran Emin Aydın, "Kardeşim de kan bağışıyla hayata tutundu. Bu yaşına kadar başkasının kanıyla yaşadı. 2 yaşındayken kanı değişmişti. İnşallah onun organları başkalarında hayat bulur." ifadelerini kullandı.

Habibe'nin hayat dolu olduğunu, arkadaşlarıyla gezmeyi çok sevdiğini dile getiren Aydın, maddi imkansızlıklardan dolayı Habibe'nin okuyamadığını vurguladı.

Emin Aydın, "Bunu yapan insan değil. Diyecek hiçbir kelime bulamıyorum, bu saldırıları kınıyoruz. Kardeşim çok güler yüzlüydü. Sürekli sevdiği arkadaşlarıyla zaman geçirirdi. Patlama gecesinde evinde kaldığı arkadaşlarıyla eğlenerek çekim yapmışlar. O görüntüleri izleyerek gözyaşı döküyoruz." dedi.

"Türkiye'ye örnek olabilecek bir karar"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş da 4 Kasım'daki saldırıda Habibe Aydın'ın hastaneye ağır yaralı olarak getirildiğini, geçirdiği ağır beyin kanaması sonucu 11. günde kaybettiklerini söyledi.

Ailenin sorumluluk üstlenip çok önemli bir karar alarak 17 yaşındaki Habibe'nin organlarını bağışlandığını hatırlatan Kırbaş, "Bu sayede genç kızımızın organları Türkiye'nin çok farklı yerlerinde farklı insanlar üzerinde yaşayacak. Karaciğerde yaralanma olmasına rağmen çok başarılı bir operasyon geçirdiği için karaciğeri de alındı." dedi.

Kırbaş, Habibe Aydın'ın böbreklerinin Ankara ve Antalya'ya, karaciğerinin Malatya'ya gönderileceğini, korneasının da Diyarbakır'da değerlendirileceğini aktardı.

Aileye başsağlığı dileyen Kırbaş, "Türkiye'ye örnek olabilecek bir karar, çok ciddi bir sorumluluk ve özveri gerektiriyor. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Annelerin yürekleri yanıyor"

Aydın'ın akrabası Mehmet Nezir Alphan, olay üzerine çok perişan olduklarını belirterek, saldırıyı lanetledi.

Ziynet Sümer de Habibe'nin amcasının torunu olduğunu belirterek, duygularını "Gençlere günah değil mi? Annelerin yürekleri yanıyor. Kınıyoruz, çok zor bir şey." şeklinde dile getirdi.

Öte yandan, hastanenin bekleme salonunda yakınlarıyla ağıt yakan anne Mukaddes Aydın, PKK'ya tepki gösterdi.

Merkez Bağlar ilçesinde 4 Kasım'da PKK'lılarca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda polis memurları Semih Turgut ve İsmail Mavitaş şehit olmuş, 9 sivil yaşamını yitirmiş, 100'ü aşkın kişi de yaralanmıştı.