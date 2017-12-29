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Bağlar eski Belediye Başkanı tahliye edildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran'da tutuklanan Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi eski Belediye Başkanı Yüksel Baran, yargılandığı mahkeme tarafından adlı kontrol şartı ile tahliye edildi

29 Aralık 2017 14:22

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 Haziran\'da tutuklanan Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi eski Belediye Başkanı Yüksel Baran, yargılandığı mahkeme tarafından adlı kontrol şartı ile tahliye edildi.
Hakkkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran\'da gözaltına alınan ve 23 Haziran\'da tutuklanan merkez Bağlar ilçesi eski Belediye başkanı Yüksel Baran\'ın, \'terör örgütü kurmak ve yönetmek\', \'örgüt üyesi olmak\' suçlamalarıyla Diyarbakır 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanmasına devam edildi. Baran ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, yapılan savunmalardan sonra mahkeme heyeti, Yüksel Baran\'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.
 

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