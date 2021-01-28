"Bağlanmadan önce her zaman raflarınızı kontrol edin": Canlı yayında seks oyuncağı kazası

Koronavirüs pandemisi günlerinde birçok kişi televizyon programlarına evlerinden internet üzerinden katılmaya devam ederken yaşanan anlı yayın kazalarına bu hafta bir yenisi eklendi.

Pandemi sebebiyle iş bulamaması konusunda konuşmak için BBC Galler'e bağlanan Yvette Amos isimli bir kadının arkasında duran rafta bir seks oyuncağı görüldü.

Durumu farkeden gazeteci Grant Tucker bir tweet atarak, "Belki de bugün BBC Galler haberlerinde en iyi arka planı gördük. Canlı yayına çıkmadan önce her zaman raflarınızı kontrol edin" dedi.

Tucker'ın tweeti viral oldu. Bazı kullanıcılar arka planda görülen figürün seks oyuncağı mı yoksa bir heykel mi olduğu tartıştı.