-BAĞLADIKLARI KÖPEĞİ KUTU İÇİNDE YOL ORTASINA ATTI KONYA (A.A) - 21.09.2010 - Konya'da ağzı ve ayakları koli bandıyla bağlandıktan sonra bir karton kutunun içine konulan ve yol ortasında ölüme terk edilen köpek, duyarlı bir kişinin duruma şahit olmasıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ali Yavuzdemir, evinin balkonunda otururken, motosikletli bir kişinin getirdiği köpeği ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladıktan sonra bir karton kutunun içine koyarak merkez Meram ilçesindeki Dr. Ahmet Özcan Caddesi'ne bıraktığını gördü. Hızla aşağıya inen Yavuzdemir, kutuyu açtı ve köpeği çıkarttı. Komşularının da yardımıyla ayaklarını çözdükleri köpeği bir ağaca bağlayan Yavuzdemir, daha sonra durumu Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen barınak görevlileri köpeği teslim aldı. Motosikletli kişinin köpeği ölüme terk ettiğini, buna tanık olunca da vatandaşlık görevini yerine getirmek istediklerini belirten Ali Yavuzdemir ''Köpeğin ayaklarındaki bantları açtık, ama ağzındaki çok sıkı bağlandığı için çözemedik. Ardından belediye barınağına götürülen köpeğin ağzındaki bant uğraşlar sonucu açıldı. Artık emin ellerde olduğu için bizim içimiz de rahat'' dedi.