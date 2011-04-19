Bağış'tan YSK'ya: Bu demokrasi zulmü

T24 - YSK’nın veto kararına Avrupa Komisyonu ‘endişeliyiz’ şeklinde değerlendirirken, Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Başmüzakereci Egemen Bağış da kararı yorumladı.



Yüksek Seçim Kurulu'nun, 12 bağımsız adayın milletvekilliği adaylığını iptal etmesi, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık konseyi toplantısında gündeme geldi.



Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle karardan endişe duyduklarını söyledi.



Konuyu değerlendiren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, YSK'nın bağımsızlığına vurgu yaparken, Başmüzakereci Egemen Bağış'tan sert eleştiri geldi.



Stefan Füle, “YSK'nın kararından çok endişeliyiz. Bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bu Türkiye'nin iç meselesi ancak her adayın katılımının sağlanacağı bir seçim düzenlenmesi tercihimiz olur” dedi.



Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da çözüm temennisini dile getirdi: “Ben bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum ama bu tamamiyle bağımsız olan YSK'nın tasarrufundadır. Umarız bu konu köklü geleneğimiz içerisinde çözüme kavuşturulur.”





BAĞIŞ SERT ÇIKTI



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ise YSK'ya sert tepki gösterdi: "Aldıkları kararla Türkiye'de demokrasiye zulüm yapma konusunda ne kadar arzulu olduklarını bir kez daha gördük."





VİZE KONUSU



Öte yandan, toplantıda vize muafiyeti konusu da gündeme gelirken, Davutoğlu, Türkiye'nin bu konuda Brüksel'in ileri sürdüğü 3 şartı yerine getirdiğine dikkat çekti ve vize uygulamasının gözden geçirilmesini istedi.



Davutoğlu, “Biometrik pasaporta geçtik. Geri kabul anlaşması imzaya hazır. Entegre sınır yönetimi konusunda önemli adımlar attık. Ancak hala AB tarafından vize muafiyeti için yetkili muhattap bulamıyoruz” şeklinde konuştu.







