-BAĞIŞ'TAN TÜRKLERE: MAÇA AB BAYRAKLARIYLA GELİN BERLİN (A.A) - 07.10.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, yarın akşam oynanacak Almanya-Türkiye milli maçında Türk vatandaşlarının sadece Türkiye değil, Almanya ve AB bayraklarıyla da maçı izlemeye gitmelerini ve kendilerini istismar etmeye çalışan çevrelere karşı dostluk, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajı vermeleri gerektiğini söyledi. Bakan Bağış, AA'ya ve TRT'ye yaptığı açıklamada, "Tabii ki Almanya ve Türkiye arasında oynanacak karşılaşma önemli bir müsabaka. Ama bu sadece bir maç değil, aynı zamanda Türkiye için de, AB için de, Almanya'da yaşayan Türklerin kendilerini göstermeleri için de bir fırsat. Bu nedenle tüm kardeşlerimden bu maçı sadece bir spor etkinliği olarak değil, dostluğun ve işbirliğinin pekişmesi için de bir fırsat olarak görmeye davet ediyorum. Özellikle burada yaşayan Türkler bu maçı izlemeye gelirken sadece Türkiye bayrağı ile değil, Almanya ve AB bayrağıyla da gelsin istiyorum" dedi. Burada önemli olanın dostluğun, futbolun ve iki ülke arasındaki 200 yıllık stratejik işbirliğinin daha da gelişmesi olduğunu ifade eden Bağış, "Türk kardeşlerimizin de bu ülkenin önemli bir parçası olduğunu göstermeleri açısından bu fırsatı iyi değerlendirmesini istiyorum. Bazı Alman politikacıların Almanya'nın içinden geçmekte olduğu zor günlerin suçunu yıkmaya çalıştıkları bu dönemde Türklerin, bu ülkenin eşit, saygın, üretken ve çalışkan vatandaşları olduklarını ortaya koyabilmeleri için de büyük bir fırsat olacaktır. Bu maçı Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri daha da germek için çabalayan çevrelere, Türkiye'nin AB üyeliğini baltalamak isteyen çevrelere, Almanya'da yaşayan Türkleri sanki bu ülke için bir yükmüş gibi göstermeye çalışan vizyonsuz çevrelere bir mesaj vermek için bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. Milli takımın ve Alman Milli Takımında oynayan Türk kökenli futbolcuların elinden geleni yapacağını kaydeden Bağış, "Doğrusu da budur. Gönül ister ki, sadece Almanya'da değil, dünyanın her bir yanındaki kulüplerde, her büyük kulüpte Türk kardeşlerimiz, o kulüplerin başarısı için çaba harcayacak konumda olsun. Soydaşlarımız dünyanın dört bir yanında sadece sporda değil, akademik çevrelerde de, siyasette de, medyada da hep önde gelen isimler olsun. Bu kardeşlerimizden gurur duyuyoruz. Onlar bize gol atsa bile biz onlarla gururlanmasını da biliriz. Çünkü onlar, içinden çıktıkları kültürün, içinden çıktıkları ülkenin birer elçileridir ve onların başarısı bizim için de önemlidir. Ve bu maçı iki ülke arasındaki ilişkileri istismar etmek için kullanacak çevrelere karşı en güzel cevabı onlar vermektedir" dedi. -FUTBOL OKULLARI- Bakan Bağış ayrıca, Türk futbol okullarının kurulmasını istediğini tekrarlayarak, "Tabii ki biz dünyanın dört bir yanından futbolcular ve antrenörler getirerek futbolu zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ancak benim uzun süreden beri bir çağrım var. Türk futbol okulları kurarak çocukları erken yaşlarda eğitmemiz gerekir. Biz bugün 4 ya da 5 bin çocuğumuzu futbolla ilgili eğitime alırsak uzun vadede en az 10, 15 milli takım çıkaracak hale geliriz" diye konuştu. Bu konuda spordan sorumlu Devlet Bakan Faruk Özak'ın, TFF Başkanın çabaları olduğunu ifade eden Bağış, "Türkiye olarak bu konuya ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz daha iyi bir futbolla AB'ye daha hızlı gireriz. Futbol Türkiye'nin kendisini tanıtması açısından çok önemli bir platform" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk kahvesi içtiğini duyduğunu, bunun kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Bağış, "Kahve falımıza baktığımızda tam üyelik çıkıyor" dedi. Almanya'da yaşayan Türklerin her alandaki başarılarından gurur duyduklarını ve tanınmış Türk kökenli yönetmen Fatih Akın ile görüştüğünü belirten Bağış, "Akın bana gurur veriyor. Mesut Özil gibi oyuncular bizi gerçekten onurlandırıyor. Almanya maliye ve içişleri bakanlıklarında çalışan üst düzey kardeşlerimiz bizim için gurur kaynağı oluyor. Bu maçta da ümit ediyorum dostluk kazansın. Kardeşlerimiz kendilerini istismar etmeye çalışan çevrelere en güzel cevabı Türkiye bayraklarının yanı sıra Almanya ve AB bayrağı getirerek dostluğu, kardeşliği, barışı ve birlikteliği sembolleri haline getirebileceğini göstersinler ve doğru mesajı versinler" diye konuştu.