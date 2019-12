-BAĞIŞ'TAN ÖZÜR ŞARTI FOZ DO IGUACU (A.A) - 17.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış Ankara Üniversitesinde kendisine yumurtalı saldırıda bulunan öğrencinin hatasını anlayarak özür dilemesinin şikayetlerinden vazgeçmeleri için yeterli olacağını belirterek "olayı şov maksatlı, parti içi siyaset ve yer tutma çabalarına alet eden siyasetçi eskilerinin bu konudan nemalanma çabalarını komik buluyorum" dedi Güney Amerika Ekonomik İşbirliği Alanı olan Mercusor Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Brezilya'da bulunan Egemen Bağış, gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. 21. yüzyılda Türkiye'nin Latin Amerika'ya açılımını sağlayacak tarihi önemdeki bir anlaşmaya hükümet adına imza attıklarını anımsatan Bağış, "Maalesef Türkiye gündemi, akıl ve mantık dışı bir yumurta terörüyle kirletiliyor" dedi. Yaklaşık iki ay önce Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferans Salonunda yaptığı konuşma sonrasında ayrılırken bazı şahısların eylemi ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bağış, olayın ardından, emniyet birimleri tarafından olaya ilişkin görgü, bilgi ve şikayet durumuna ilişkin ifadesine başvurulduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sözkonusu saldırının bana ya da ceketime vermiş olduğu zarar için değil, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin demokratik protesto haklarını aşarak fiziki şiddet içeren davranışa yönelmelerinden ötürü şikayetçi olduğumu beyan ettim. Davayı ben açmadım. Emniyetin bulgularını değerlendiren bir Cumhuriyet Savcısı açtı. Şüpheli şahsa ilişkin en üst sınır olan 2 yıl ceza istemi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yeralmaktadır. Halihazırdaki dava kamu davası niteliğindedir ve mahkeme bahse konu davayı kamu görevlisine hakaret suçundan kabul etmiştir. Davanın kabulü ve yürütülmesi şikayetimizden bağımsız olarak gerçekleşmiştir. TCK 131 madde gereğince bu suçun soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı değildir." -"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR" Egemen Bağış yine haberlerde geçen "Bağış savcının uzlaşma teklifini ceketimin sol omuzu kirlendi diyerek kabul etmedi" şeklindeki ibarelerin de gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Karşı karşıya kaldıkları olayın münferit bir olay değil, toplu ve çirkin bir toplu saldırıya dönüşmüş bir sürecin yansıması olduğunu kaydeden Bağış, "Demokrasiden nasibini alamamış çevrelerin şahsıma ve hükümetimize her vesileyle saldırı bahaneleri, şu an da yumurta terörüyle şekillenmektedir. Karşımızda bir de genç kardeşlerimizi istismar eden çaresiz ve başka gündemleri olan çevreler vardır. Olay ilk yaşandığında sucuklu yumurta mesajı verip ortamı yumuşatma çabam, sağır kulakları ve kör gözleri aşamamış, nasırlı vicdanları yumuşatamamıştır" ifadelerini kullandı. Geçen hafta İstanbulda diyaloğu canlandırma düşüncesi ile düzenledikleri "STK'lar AB Yolunda" adlı toplantıya gelen 11 gencin basına kapalı görüşme ve kahve içme davetlerini de reddettiklerini dile getiren Bağış, kendileriyle kamera önünde ağız dalaşına girmek isteyenlerle karşı karşıya olduklarını, gösterdikleri iyi niyet ve hoşgörünün karşılığını bulamadıklarını söyledi. -"AB’DE DE YUMURTA ATMAK, HAKARET VE FİİLİ SALDIRIDIR" Bağış şöyle konuştu: "Şunu vicdan sahibi herkes bilmelidir ki Egemen Bağış elbisesi kirlendiği için şikayetçi olmamıştır. Egemen Bağış’ın ceketi kirlendi diye masum bir çocuğun cezalandırıldığı iddiası aşağılık bir propagandadır. Egemen Bağış’a bir saldırı yapılmıştır. Benzer saldırılar başka hükümet üyelerimize, milletvekillerimize ve kamu görevlilerine de sistemli bir şekilde genişletilerek düzenlenmektedir. Bu güruh hem ses getirip hem de cezadan kurtulmak için yumurta terörünü kullanmaktadır. Olay yerinde birçok protestocu şahıs olmasına rağmen demokratik haklarını kullandıkları gerekçesiyle bu şahıslardan şikayetçi olmadığımız da aşikardır. Avrupa Birliğinde yumurta atmanın demokratik bir hak olduğu ise yalandır. Süregelen aşağılık propagandanın bir uzantısıdır. AB'de yumurta atmak, saldırı kapsamında cezaya tabidir. AB’de de yumurta atmak, hakaret ve fiili saldırıdır." -PKK VEHAMETİNİ KAVRAYAMAYANLAR YUMURTAYI MASUM GÖRÜYOR" Türkiye'nin AB'ye girişi davasının demokrat ve hoşgörülü bir neferi olduğunu söyleyen Bağış, "Yumurta saldırılarına, muhalefet demagojisine, her türlü hokkabazlığa ve yalan yanlış haberlere rağmen, AB yolunda ilerlediklerini" belirtti. Demokrasinin ona inananların sevecen koruyucusu, inanmayanların da kabusu olduğunu kaydeden Egemen Bağış, "PKK terörünün vehametini kavrayamamış bazı siyasilerin yumurtayı masum görmesi tabiidir. PKK terörüne karşı tavır koyamayan siyasi bir hareketin temsilcilerinin yumurta saldırısı için bize akıl verme çabaları düşündürücüdür" diye konuştu. Gençleri hatalarını anlamadan affetmenin, yarın başkalarına benzer saldırıların yolunu açacağını ifade eden Bağış, şunları söyledi: "Buna hakkımız yok. Hukuku pazarlık konusu yapamayız. Hukuk kasıtı ve kötü niyeti korumaz. Masumiyeti korur. Ancak hatalarını anladıklarını belirtirlerse tabii ki durum farklı olur. Başta CHP olmak üzere siyasilerin olayı kirli bir zemine çekme çabalarını bir kenara bırakırsak, genç bir siyasetçi olarak benim gençlerle ilgili defalarca dile getirdiğim düşüncelerimi bir kez daha dile getirmekte fayda görüyorum. Ne yumurta atma ne de polisle çatışan öğrenci görüntüleri Türkiye'mizin demokrasi fotoğrafına yakışan bir imaj değildir. Elbette gençlerin protesto hakki ve özgürlüğü vardır. Fakat bu hakkın çerçeve ve normları bellidir. Başkasına zarar vermek bir hak değildir. Defalarca dediğim gibi tekrar ediyorum. Hatadan dönmek erdemdir. Gencimizin hatasını anlayarak özür dilemesi şikayetimizden vazgeçmemiz için yeterlidir. Benzer hataların tekrar edilmesine de mani olur umudunu taşıyorum. Kendisi dışında olayı şov maksatlı, parti içi siyaset ve yer tutma çabalarına alet eden siyasetçi eskilerinin bu konudan nemalanma çabalarını komik buluyorum." Egemen Bağış "Ben buradan çağrımı ve hissiyatımı yineliyorum. Bize uzatılan ele hiç bir zaman elimizi yumruk yaparak uzatmadık bugün de uzatmayız. Şiddete karşı demokrasiyi koruma görevimiz var. Her türlü teröre karşı demokrasiyi savunuyoruz, savunacağız" dedi.