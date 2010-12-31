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BAĞIŞ'TAN ''LİMANLARIN AÇILACAĞI''NA YALANLAMA ANKARA (A.A)

31 Aralık 2010 15:35

-BAĞIŞ'TAN ''LİMANLARIN AÇILACAĞI''NA YALANLAMA ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Rumlara limanların açılması için AB ile uzlaşıldığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Bağış, ''Rumlara limanlarımızı açmak için AB ile uzlaşıldığı haberleri doğru değil. Bu konuda şartımız biliniyor: Limana liman; yola devam'' ifadelerini kullandı. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bazı internet sitelerinde, Türkiye'nin Kıbrıs Rum kesimine limanlarını açması karşılığında müzakere başlıklarının önündeki engellerin kaldırılması için AB ile uzlaşmaya vardığı ve konunun Kıbrıs Rum kesiminin onayını beklediğine ilişkin haberler yer almıştı.

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