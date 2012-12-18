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Bağış'tan Kıbrıs Rum yönetimine: Ahmakça uygulamalarınızdan vazgeçin

Kıbrıs Rum yönetiminin Dublin Büyükelçisi Michalis Stavrinos söz alarak, Bağış'a 'Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın ek protokolünden kaynaklanan sorumluluklarını' anımsattı

18 Aralık 2012 19:48

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İrlanda ziyareti sırasında Kıbrıs Rum yönetiminin Dublin Büyükelçisi'ne, "Ahmakça uygulamalarınızdan vazgeçin" dedi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İrlanda'nın başkenti Dublin'e yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde Uluslararası İlişkiler ve Avrupa İşleri Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda, "Avrupa'nın Karşılaştığı Yeni Zorluklar ve Türkiye" konulu bir konuşma yaptı.

Toplantının kameralara kapalı bölümünde, Kıbrıs Rum yönetiminin Dublin Büyükelçisi Michalis Stavrinos söz alarak, Bağış'a "Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın ek protokolünden kaynaklanan sorumluluklarını" anımsattı.

AB Bakan Egemen Bağış bunun üzerine Rum büyükelçi Stravrinos'a "Bu söyleyeceklerimi iyi not al. Türkiye'nin yükümlülüklerini hatırlatacağınıza, kendi imzaladığınız anlaşmaları uygulayın. Ahmakça uygulamalarınızdan vazgeçin" dedi.

AB Bakanı Bağış, Rum Büyükelçi'ye verdiği yanıtta ayrıca, Annan Planı'nı 2004 yılında reddeden ve barıştan yana olmayan tarafın Rum tarafı olduğunu vurguladı.

AB Bakanı Bağış bugünkü temasları çerçevesinde İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eamon Gilmore ve İrlanda AB Bakanı Lucinda Creighton'la ayrı ayrı görüşecek.

İrlanda, 1 Ocak 2013'te AB dönem başkanlığını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden devralacak.

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