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Bağış'tan İlerleme Raporu yorumu: Bayramdayız, şimdi konuşmayacağım

Egemen Bağış: İlerleme Raporu’nun içeriğiyle ilgili bayram sonrasına kadar ben yorum yapmayacağım. Bayramdan sonra kapsamlı değerlendirmemi paylaşacağım

16 Ekim 2013 17:29

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği İlerleme Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada "Siz nasıl Noel’de çalışmıyorsanız, Türkiye için Kurban Bayramı da mübarek bir gündür, dini bayramdır. Böyle bir günde bu raporu yayınlamaktansa ya 2-3 gün önce yada 2-3 gün sonra yayınlayın dedik. Ama bu karşılıklı saygının gereğidir. Maalesef tarihi değiştiremediler" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, partisinin Beşiktaş İlçe Teşkilatı’nda partililerle bayramlaştı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bağış, AB İlerleme Raporu’na ilişkin her yıl komisyon tarafından ilerleme raporu hazırlandığını kaydederek şunları söyledi:

"Biz her yıl o raporla ilgili incelemelerimizi yapar, görüşlerimizi paylaşırız. Bu sene Avrupa Birliği raporu bugün yani Kurban Bayramı’nın 2. Gününde açıklayacağını ilan ettiğinde kendileriyle temas kurduk. Siz nasıl Noel’de çalışmıyorsanız, Türkiye için Kurban Bayramı da mübarek bir gündür, dini bayramdır. Böyle bir günde bu raporu yayınlamaktansa ya 2-3 gün önce yada 2-3 gün sonra yayınlayın dedik. Ama bu karşılıklı saygının gereğidir. Maalesef tarihi değiştiremediler. Biz de bir karar aldık. İlerleme Raporu’nun içeriğiyle ilgili bayram sonrasına kadar ben yorum yapmayacağım. Bayramdan sonra kapsamlı değerlendirmemi paylaşacağım."

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