Bağış'tan AB'ye uyarı: Muz kabuğuna basmayın

T24 - Alanya'da Muz Üreticileri Birliği’nin 'Avrupa Türkiye Muz Bağlantısı Projesi' tanıtım toplantısında konuşan Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, “Kıbrıs meselesi, AB’nin yoluna konulmuş muz kabuğudur. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyesi bir ülke sıfatıyla dönem başkanı olduğu gün, o muz kabuğuna AB Kurumu’nun basacağı gündür. Biz onları uyarıyoruz. ‘Orada muz kabuğu var, basmayın’ diyoruz. Yanlış yaparsınız" dedi.



Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Muz Üreticileri Birliği tarafından düzenlenen 'Avrupa Türkiye Muz Bağlantısı Projesi' Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Bağış ve Çavuşoğlu’na, muz ile muzlu dondurma ikram edildi.





‘SÖZLER TUTULSUN’



Konuşmasına "Alanya’nın sıcağı ile eş sıcaklıkta karşılandık" diye başlayan Bakan Bağış ise şöyle dedi:



“Kıbrıs’ta milli gururu sayın başbakanımız sayesinde bir kez daha yaşadık. Sayın başbakanımızın dünya kamuoyuna ve özellikle artık Avrupa’nın şımarık çocuğu konumuna geçmiş olan Kıbrıslı Rumlara verdiği net mesajlar, Kıbrıs konusunda yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemiştir. Biz Kıbrıs konusunda verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. ‘Çözümsüzlük çözümdür’ diyenlere katılmadığımızı 2002 yılından bu yana vurguladık."





‘ARTIK BALIK TUTMAYI ÖĞRENDİK’



Türkiye’nin artık AB’nin kapısında el pençe divan duracak bir ülke olmadığını vurgulayan Bakan Bağış, şunları kaydetti:



“Bana bazı gazeteci arkadaşlar, ‘Sayın Başbakanın Kıbrıs’taki açıklamaları sizin işinizi zora sokmaz mı?’ diye soruyor. Ben AB’nin bakanı değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hükümet üyesiyim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’den sorumlu bakanıyım. Türkiye’nin çıkarlarını uygulamak benim görevimdir. Tabiî ki ülkemizin çıkarlarını savunacağım. Biz gerekirse ‘Kopenhag Siyasi Kriterleri’nin adını Ankara Siyasi Kriterleri olarak koyarız ve aynı kalkınma hamlelerini gerçekleştiririz. Biz artık balık tutmayı öğrendik."





‘MUZ KABUĞUNA BASMAYIN’



Bakan Bağış, Başbakan Erdoğan'ın uyarısıyla, AB'nin yanlıştan dönmesi için büyük bir fırsat olduğunun altını çizerek, şöyle dedi;



"Kıbrıs meselesi, bu kadar muz çiftçisinin arasındayken özellikle vurgulamak istiyorum, AB’nin yoluna konulmuş muz kabuğudur. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyesi bir ülke sıfatıyla dönem başkanı olduğu gün, o muz kabuğuna AB Kurumu’nun basacağı gündür. Biz onları uyarıyoruz. ‘Orada muz kabuğu var, basmayın’ diyoruz. Yanlış yaparsınız. Çünkü AB’nin gerçekten bir barış projesi olmasını istiyorsak, 2012 öncesi adada, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı iki kurucu devletin kuracağı bir federasyonun oluşması, herkesin huzuru açısından önemlidir. KKTC asla kendi kaderine terk edilen bir ülke değildir. Türkiye hiçbir zaman oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmamıştır. Hiçbir zaman da başıboş bırakmaz."





'RUMLAR ÇİLEDEN ÇIKTI'



Kıbrıs’a Başbakan Erdoğan ile yaptıkları ziyareti anlatan Bağış, “Sayın Başbakanımız gerçekleri haykırınca, Rumların nasıl çileden çıktıklarına hep beraber şahitlik yaptık. Başbakanımızın dile getirdiklerini ‘ültimatom’ diye algılayan liderlerin de aslında büyük bir yanılgı ve hezeyan içinde olduklarını bütün dünya görmeye başladı" derken, "Türkiye’nin kaderi ile KKTC’nin kaderi birdir" dedi.





‘PAPAZA KIZIP ORUÇ BOZMAYIZ’



AB üyesi ülkelerin makul hakkaniyet içerisinde adım atmaları halinde Türkiye'nin varacağı noktanın 'tam üyelik' olduğuna işaret eden Bakan Bağış, "Biz başka bir şey de kabul etmeyiz. Onlar istese de istemese de biz o standartları yakalayacağız. Anadolu da sevdiğim güzel bir söz var, papaza kızıp oruç bozacak halimiz yok. Bizim demokratikleşme, şeffaflaşma konusunda attığımız adımlar, artık geri dönülmeyecek adımlardır" diye konuştu.



Konuşması sırasında kısa süreliğine elektriğin kesilmesi üzerine Bağış, “Elektriklerin kesilmiş olması bizi susturamaz. Biz konuşmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı. Bağış yaklaşık yarım saatlik konuşmasının ardından Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.





