-Bağış'tan AB'ye eleştiriler DAVOS (A.A) - 27.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'yi Kıbrıslı Rumlar söz konusu olduğunda ''havuç-sopa dengesini kuramamakla'' eleştirdi. İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumunun ''Avrupa'yı Yeniden Modellemek'' oturumunda konuşan Bağış, ''AB aday ülkelere gösterdiği hassasiyeti, üye ülkelere de göstermeli. Örneğin, AB Rekabet Komiseri Joaquin Almunia başta olmak üzere Komisyon üyelerinin Türkiye'nin müktesebata uyumu konusunda gösterdikleri hassasiyeti takdir ediyoruz. Ama aynı hassasiyet üye ülkeler söz konusu olduğunda da gösteriliyorsa bir anlam taşır'' dedi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Polonya Başbakanı Bronislaw Komorowski, Finlandiya Başbakanı Jyrki Tapani Katainen, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjron Jagland, Belçika Başbakan Yardımcısı Vincent Van Quickenborne, İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve AB Komisyonu Başkan Yardımcıları Antonio Tajani ve Joaquin Almunia gibi isimlerin diğer konuşmacılar arasında bulunduğu oturumda Bağış AB'ye ''Kıbrıs'tan iyi haber gelmesi için ne yaptınız? Rumlara karşı havuç-sopa dengesini hiç kuramadınız'' eleştirisinde bulundu. Başmüzakereci Bağış, ''Üye olduktan sonra her şey mübah anlayışı AB için bir tehdittir'' ifadesini kullandı. Bağış, ''AB için krizden çıkış yolu genişlemedir. Genişleme perspektifinin canlı tutulması AB için olmazsa olmazdır'' diyerek Türkiye'nin üyeliği halinde AB pastasının ve buradan üye ülkelere düşen dilimlerin büyüyeceğini anlattı. Bu arada Başmüzakereci Bağış, Davos temasları kapsamında İsveç Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Gunilla Calsson ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre görüşmede ikili konular ve terörle mücadelede işbirliği ele alındı. Bağış'ın İsveçli muhatabına Danimarka'daki Roj TV davasında çıkan kararı hatırlatarak bu kapsamda İsveç'ten beklentilerini dile getirdiği bildirildi.