-BAĞIŞ'TAN ABD'YE GÖNDERME NEW YORK (A.A) - 10.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''ABD'nin Türkiye'ye elbette güvenebileceğini, ama ABD'nin her kararı kendisinin vermesi ve bütün müttefiklerinin de kendisine itaat etmesini beklemesi halinde bunun doğru bir yaklaşım olmayacağını'' söyledi. ABD'nin haber kanalı ''Fox News''de Türkiye'de 12 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yayımlanan yorum haberde, Türkiye'de ekonominin süratle gelişmesiyle birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin giderek daha fazla güçlendiği ve yapılan anketlerde 3. kez seçimleri kazanmasının beklendiği bildirildi. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü olduğunun altı çizilen haberde, ABD'nin bu kapsamda Türkiye'yi kendisine kültürel ve askeri olarak yakın tutmasının önemli olduğu belirtildi. Ancak 2003 yılında Türkiye'nin Irak'a gidecek Amerikan askerlerinin Türk topraklarından geçmesine izin vermeyi reddetmesinin ve Ankara'nın İran ile Suriye gibi ülkelerle ilişkilerinin, Türkiye'nin ABD'ye desteğinin artık garanti olamayabileceği yönünde Washington'da bazı kaygılar yarattığı yorumu da yapıldı. Haberde Fox News muhabiri Amy Kellogg'un, seçim kampanyası sırasında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'la mülakatından bir bölüm de yer aldı. Amerika'nın ileriye dönük olarak Türkiye'ye güvenip güvenemeyeceğinin sorulması üzerine Bağış, ''ABD Türkiye'ye elbette güvenebilir, ama ABD her kararı kendisi verir, bütün müttefiklerinin de kendisine itaat etmesini beklerse bu doğru bir yaklaşım olmaz'' dedi. Haberde AK Parti'nin seçimleri büyük çoğunlukla kazanması durumunda, Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemini oluşturmak için anayasayı değiştirmeyi umduğu ve başkan olması durumunda da daha uzun bir süre siyasi sahnede kalarak seçtiği politikaları uygulamakta kendinde daha büyük güven bulacağı yorumu da yapıldı.