T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAĞIŞ'TAN ABD'YE GÖNDERME NEW YORK (A.A)

10 Haziran 2011 12:27

-BAĞIŞ'TAN ABD'YE GÖNDERME NEW YORK (A.A) - 10.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''ABD'nin Türkiye'ye elbette güvenebileceğini, ama ABD'nin her kararı kendisinin vermesi ve bütün müttefiklerinin de kendisine itaat etmesini beklemesi halinde bunun doğru bir yaklaşım olmayacağını'' söyledi. ABD'nin haber kanalı ''Fox News''de Türkiye'de 12 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yayımlanan yorum haberde, Türkiye'de ekonominin süratle gelişmesiyle birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partinin giderek daha fazla güçlendiği ve yapılan anketlerde 3. kez seçimleri kazanmasının beklendiği bildirildi.  Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü olduğunun altı çizilen haberde, ABD'nin bu kapsamda Türkiye'yi kendisine kültürel ve askeri olarak yakın tutmasının önemli olduğu belirtildi. Ancak 2003 yılında Türkiye'nin Irak'a gidecek Amerikan askerlerinin Türk topraklarından geçmesine izin vermeyi reddetmesinin ve Ankara'nın İran ile Suriye gibi ülkelerle ilişkilerinin, Türkiye'nin ABD'ye desteğinin artık garanti olamayabileceği yönünde Washington'da bazı kaygılar yarattığı yorumu da yapıldı. Haberde Fox News muhabiri Amy Kellogg'un, seçim kampanyası sırasında Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'la mülakatından bir bölüm de yer aldı. Amerika'nın ileriye dönük olarak Türkiye'ye güvenip güvenemeyeceğinin sorulması üzerine Bağış, ''ABD Türkiye'ye elbette güvenebilir, ama ABD her kararı kendisi verir, bütün müttefiklerinin de kendisine itaat etmesini beklerse bu doğru bir yaklaşım olmaz'' dedi. Haberde AK Parti'nin seçimleri büyük çoğunlukla kazanması durumunda, Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemini oluşturmak için anayasayı değiştirmeyi umduğu ve başkan olması durumunda da daha uzun bir süre siyasi sahnede kalarak seçtiği politikaları uygulamakta kendinde daha büyük güven bulacağı yorumu da yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24