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Bağış: Nerede bir aç varsa o komşumuzdur İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 01:34

-Bağış: Nerede bir aç varsa o komşumuzdur İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bizim değerlerimizde 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı var. Ama artık Türkiye diyor ki: Nerede bir aç varsa o bizim komşumuzdur'' dedi.  Bağış, Tuzla Belediyesince, Semiha Kibar Sosyal Tesislerinde yetimlere yönelik düzenlenen iftarda, iftara katılan çocukların gözlerindeki umut ışığını gördüğü zaman ne kadar doğru bir iş yapıldığını anladığını söyledi. Hazreti Muhammed'in de yetim olduğunu anımsatan Bağış, ''Biz, kendi peygamberi dahi yetim olan bir inancın mensuplarıyız. Onun için bizim yetimleri unutmak gibi bir hatamız olamaz'' dedi. Yetimlere uzanan elin kıymetine işaret eden Bağış, ''Biz farklı bir Türkiye'nin hazzını yaşıyoruz. Bizim değerlerimizde 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı var. Ama artık Türkiye diyor ki: Nerede bir aç varsa o bizim komşumuzdur. Artık Türkiye olarak farklı bir noktadayız'' diye konuştu. Hazreti Muhammed'in ''Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir'' hadisine işaret eden Bağış, bu akşam inançlar ve değerler acısından çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bağış, şunları söyledi: ''Çok şükür artık kendi vatandaşlarını yetim bırakan bir devlet anlayışı tarihte kaldı. Kendi milletinin değerlerinden kopuk devlet anlayışı tarihe gömüldü. Artık sadece kendi vatandaşına değil, tüm dünyanın ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen bir devlet ve o devleti güçlendiren millet haline gelebildik.''

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