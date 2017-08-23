Bağışlanan eşyanın arasından çıkan 3 bin lirayı geri teslim etti

KONYA,(DHA)- KONYA\'nın Cihanbeyli İlçesi\'nde imamlık yapan Mustafa Özmedir, polis damadı Serkan Çevik\'in, kızı Elif Çelik\'i, öldürüp intihar etmesinin ardından, kızı ve damadının evindeki eşyaları yardım kuruluşu aracılığıyla Suriye uyruklu Abdullah Şoken\'e bağışladı. Eşyaları evine taşıdığı sırada çalışma masasının çekmecesinde 3 bin lira bulan Şoken de parayı Mustafa Özdemir\'e geri teslim etti.

Cihanbeyli Bölge Trafik Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 27 yaşındaki, 3 yıllık evli Serkan Çevik, geçen 27 Temmuz Perşembe günü, belirlenemeyen nedenle bir sağlık ocağında çalışan aynı yaştaki hemşire eşi Elif Çelik\'i beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti. Çiftin cesedi Mustafa Özdemir\'in, kızından haber alamaması üzerine çilingir yardımıyla eve girmesi sonucu ortaya çıktı. Saatlerce anne ve babasının cesedi başında bekleyen çiftin kızları 2 yaşındaki İkranur da elbiseleri kanlı ve karnı aç bir halde bulundu. Elif Çelik\'in cenazesi memleketi Konya\'nın Seydişehir İlçesi\'ne, Serkan Çevik\'in cenazesi de Eskişehir\'de toprağa verildi.

İmam Mustafa Özdemir da acı olayın ardından kızı ve damadının evindeki eşyaları İHH İnsani Yardım Vakfı Cihanbeyli Temsilciliği aracılığıyla Suriyeli sığınmacı Abdullah Şoken\'e bağışladı. Şoken de eşyaları kendi evine taşıdı. Şoken, eşyaları taşıdığı sırada çalışma masasının çekmecesinde 3 bin lira buldu. Şoken bu parayı ulaştığı Mustafa Özdemir\'e geri teslim etti.



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