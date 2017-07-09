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Bağışla tam not vereceğini açıklayan profesör görevinden alındı

"Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır"

09 Temmuz 2017 15:40

Ege Üniversitesi (EÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinden ders geçme konusunda yayımlanan duyuruya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman görevinden alındı.

Rektörlükten alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Kahraman'ın imzasıyla bölümün resmi internet sitesinden Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere yönelik yayımlanan duyuru hakkındaki soruşturma sürüyor.

"Topluma Hizmet Uygulamaları dersini alanların dikkatine. Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Vakfı veya Kızılaya 100 lira bağışlayıp, tevsik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler, Prof. Dr. Gökalp Kahraman" ifadesine yer verilen ve bir süre sonra kaldırılan duyuruyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Kahraman, bölüm başkanlığı görevinden alındı.

Duyuru sonrası Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu tür bir uygulamamız yoktur, konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.

 

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