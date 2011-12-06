-Bağış'ın Danimarka'dan beklentileri KOPENHAG - A.A - 06.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Danimarka'da mevkidaşı Nicolai Wammen ile öğle yemeğinde bir araya geldikten sonra Avrupa Hareketi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Siyasal Eğilimler Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği 'AB-Türkiye İlişkileri ve Danimarka Dönem Başkanlığı' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin attığı demokratikleşme adımlarına vurgu yapan Bağış, Türkiye dışında hiçbir ülkenin üyelik için bu kadar istekli olmadığını ünlü Danimarkali masal yazarı Hans Christian Andersen'in bir sözünden alıntı yaparak verdi. 'Yaşamın kendisi başlı başına harika bir masaldır' diyen Bağış, yıllardır devam eden sürece rağmen Türkiye'nin üyelikten vazgeçmemesini, 'Türkiye ile AB'nin harika bir aşk masalı' esprisi ile dile getirdi. Danimarka'nın ocak ayında dönem başkanlığını devralması nedeni ile konuşmasında zaman zaman Türkiye'nin beklentilerini de dile getiren Bağış, vize konusunun bunlardan biri olduğunu belirtti. 'Türkler vize almak için sıra beklemeyi hak etmiyor' diyen Bağış, '(Vizeyi kaldırmayı) Danimarka, bunu başarabilir mi? Başaracağına inanmaya hakkım var' diyerek, dönem başkanlığı süresince Danimarka'nın girişimde bulunması gerektiğini ima etti. Öte yandan Bağış, bulunduğu Kopenhag'ın kendileri için ayrı önemi olduğunu maddeler halinde sıraladı. Bağış, Kopenhag kriterleri, kendisinin ilk Avrupa Birliği zirvesine Kopenhag'da katılması ve Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunu yine aynı kentte kazanmasına değindi. -Adil bir karar bekliyoruz- Egemen Bağış'ın değindiği konulardan birisi de Roj TV davası idi. Genelde Danimarka ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Bağış, sözü Roj Tv davasına getirerek, mahkemeden adil bir karar verme beklentisi içerisinde olma haklarının olduğunu kaydetti. Bağış, buna karşın bağımsız Danimarka yargısına karışma gibi bir niyetlerinin olmadığının da altını çizdi. -Kopenhag'ın güvenliği Şırnak'tan, Hakkari'den başlar- AB Bakanı Egemen Bağış, sözü terör konusuna getirdiğinde, insan hakları adı altında terör örgütüne destek verenlere tepki gösterdi. 'Hiçbir hak, yaşama hakkından daha değerli değildir' diyen Bağış, Kopenhag'ın güvenliğinin Şırnak'tan, Hakkari'den başladığını belirtti ve AB içerisinde terörle mücadelede birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasında Arap Baharı'na da değinen Bağış, Arap ülkelerindeki insanların Türkiye gibi olmak istediklerini söyledi. Bağış, Başbakan Erdoğan'ın hem Cuma günü insanların içerisine karışıp namaz kılabildiğini hem de laikliğe vurgu yaptığını ve bunu başka bir liderin yapamadığını söyledi. Bu arada Bağış, Kıbrıs sorunu ile ilgili Tayvan modeline bir kez daha vurgu yaptı.