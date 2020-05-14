Bağışıklık pasaportundan maskeye, sosyal mesafeli koltuklardan kan testine; işte uçuşların 15 yeni normali

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada görülen vakaların sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, virüsün Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmasına neden uçuşlara getirilen kısıtlamalar birçok ülkede hâlâ katı bir şekilde devam ediyor.

Havayolu endüstrisinde büyük kayıplara neden olan pandemi yüzünden birçok uçuş firması iflasın eşiğine geldi. Koronavirüs'ün dünya genelinde ikinci ve hatta üçüncü bir dalgasının görüleceği öngörüldüğünden, uçuş sektöründe 2021'e kadar normale dönüş beklenmiyor. Ancak, dünyanın önde gelen havayolu şirketleri yolcuların tekrar uçmasını sağlamak, havaalanlarını yeniden düzenlemek ve yolcuların güvenini kazanmak için güvenlik ve sağlık düzenlemeleri planlıyor.

Havayolu stratejisi firması SimpliFlying tarafından hazırlanan bir raporda, pandemiden sonra hava yolculuğunda değişecek 70’ten fazla alışkanlık belirtildi. Bunlardan 15’i ise uçuşlarda kısa bir süre içinde yerini alacak gibi görünüyor.

İşte bağışıklık pasaportundan maskelere, sosyal mesafeli koltuklardan kan testlerine kadar uçuşlarda karşılaşılacak 15 yeni normal:

1) Uçak tasarımı temelden değişebilir

İtalyan tasarım firması Avio Interiors, yolcuların birbirlerine temasını en aza indiren ve potansiyel bir çözüm sunan kafesler ortaya koydu. "Janus" ismi verilen tasarım her üçlü sıradaki orta koltuğu tersine çeviriyor ve yolcuları birbirinden koruyan şeffaf bölücüler içeriyor.

Uçak iç mekanlarını tamamen yeniden tasarlamak yerine ise, Fransız havacılık Florian Barjot, yolcuları hem arkadan hem de komşu koltuklardan koruyan, orta koltuklara yerleştirilebilen çıkarılabilir bir kalkan "PlanBay" ı yarattı.

2) Uçaklarda business ve ekonomi sınıfına benzer “sosyal mesafe dostu sınıf” ortaya çıkabilir

Yazar ve fütürist Ross Dawson, insanların "bir pandemi riskine karşı son derece duyarlı olacağına inandığını" söyledi ve havayollarının, muhtemelen insanlar arasında çeşitli mesafeler sunmak da dahil olmak üzere farklı önlemler alabileceğini tahmin etti. Hatta biraz şaka yollu bir şekilde "izolasyon sınıfı" olarak adlandırdığı yeni bir tür uçak sınıfının yükselişini öngördü. Bu da bazı havayollarının birinci sınıf kabinlerinde gördüğümüz gibi aralarına bölücü yerleştirilmesinden küçük odalara bölünmesine kadar birçok değişimi içerebilir. Bununla birlikte izolasyon sınıfının ücreti ekonomi sınıfından yüzde 40 daha pahalı olabilir.

3) Uçuştan önce veya varışta kan testi yaptırmanız gerekebilir

4) Uçuş öncesi ateş kontrolleri yeni bir norm haline gelecek

5) Uçuş boyunca maske takmak zorunlu olacak

6) Kalabalık hatları unutun. Size biniş zamanını geldiğini söyleyen mesajlar almaya başlayabilirsiniz

7) Uçak biletleri daha pahalı olabilir

8) Tüm vücut dezenfeksiyon kabinleri yaygınlaşabilir, havalanlarında ve uçaklarda robotlar temizlik yapabilir

9) Valizlerin ayrıca sterilize edilmesi gerekebilir



10) He10m terminaller hem de uçak kabinleri temassız olabilir

11) Sıcak içecek ve yemek servisi geçmişte kaldı

12) Uçuş sırasında temizlik görevlileri kabin ekibinin bir parçası olabilir

13) Pleksiglas kalkanlar her yerde bulunabilir

14) Kimliğiniz yanı sıra bir çeşit bağışıklık belgesi veya sağlık sertifikası göstermeniz gerekebilir

15) Havaalanına daha erken gitmeniz gerekebilir