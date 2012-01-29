-Bağış: Gelsinler beni tutuklasınlar ZÜRİH (A.A) - 28.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının ardından geçtiği Zürih'te Sezen Aksu'nun konserini izledi. Bağış, burada yaptığı açıklamada, ''Davos toplantısı için bulunduğumuz İsviçre'de güzel bir tevafukla aile dostumuz sevgili Sezen Aksu'nun da konseri olduğunu öğrenince kendisini dinlemeden ayrılmak istemedik. Davos'ta Türkiye'nin başarılarıyla silinen kulaklarımızın pasına sevgili Sezen'in muhteşem sesiyle cila attırmak istedik. Bu vesileyle İsviçre'de yaşayan Türkler'le biraraya gelme fırsatı bulmaktan da son derece mutluyum. Bu vesileyle vatandaşlarımızla hasret giderme, onlarla hasbıhal etme ve Türkiye'nin selamlarını iletme fırsatı buldum'' dedi. Bağış, Sezen Aksu'nun Türk insanının yüreğinden süzülüp gelen duygulara muazzam ezgileriyle, muhteşem söz ve besteleriyle tercüman olduğunu belirterek, ''Bana göre Sezen Aksu, sadece varlığı ve başarılarından gurur duyduğumuz bir sanatçımız değil, aynı zamanda Türkiye için dertlenen, milletimizin sevinciyle sevinen bir halk ozanımızdır. Onun yüreğinin telinden akan şarkılar, kendisini dinleyenlerin kulaklarında bir barış tınısı olarak yankılanıyor. Bir zamanlar Kemal Burkay'ın 'İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse' diyerek dile getirdiği Türkiye gerçekleri, bugün yine Sezen Aksu'nun dilinde Türkiye'nin değişen iklimini gönüllere haykırıyor. Evet Türkiye'de iklim değişmiştir ve bu iklimi bozmaya, Türkiye'nin güneşini engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir'' şeklinde konuştu. Başmüzakereci Bağış, Fransa'daki 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifiyle ilgili bir soru üzerine,''Bu konuda sayın Başbakanımız (Recep Tayyip Erdoğan) gerekenleri söyledi. Bu karar bizim için yok hükmündedir. Fransa'da akıl sahiplerinin akıl sahibi olmayanlardan fazla olduğuna inanıyoruz. İsviçre de bildiğimiz kadarıyla sözde soykırımı reddetmenin suç olduğu bir ülke. Biz bugün İsviçre'deyiz ve ben diyorum ki 1915 olayları soykırım değildir. Gelsinler beni tutuklasınlar. Bu tür çabaların ben yaşama şansı olduğuna inanmıyorum. Bunlar bir kağıt parçasından öteye gitmez'' ifadesini kullandı.