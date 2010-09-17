-BAĞIŞ: ''BU FUTBOLLA AB'YE GİRİLMEZ'' ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakareci Egemen Bağış, futbola Avrupa Birliği (AB) standardı istedi. Egemen Bağış, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarından elenmesine isyan ederek, Türk futboluna AB standardı istedi. ''En iyi takımlarımız Avrupa'nın 3. sınıfına eleniyorsa, çimleri yoluyorsak yolumuzun doğru olmadığı açıktır'' diyerek sitemde bulunan Bağış, şunları kaydetti: ''Bu futbolla AB'ye zaten girilmez. Futbolda da bir AB devrimine ihtiyaç var. Muhalefet soracak AB ne işe yarar? İncire, üzüme yarar mı? En azından futbola yarasın. Bu futbolla zaten AB'ye giremeyiz. Kulüpler milyonlar döküyor. Yabancı futbolcu geliyor. Sonuç sıfır. Avrupa kupalarında yokuz. Dünya kupasında yokuz ve uzun zamandır yokuz. Dünya Kupası'nda Güney Afrika'da yolu Türkiye'den geçmiş en az 40 oyuncu ve antrenör vardı. Türkiye'ye gelip başarısız oldular iddiasıyla arkalarından teneke çalarak uğurlanan antrenörler Löw, Del Bosque ve Hiddink kupada adeta karşı karşıya geldi. Bu kadar tesadüf olmaz. Ama bu teknik adamların ve oyuncuların ülkemize kalıcı bir şey veremediğini ya da alamadığımızı gördük.'' -''MİLYONLARCA AVRO YABANCI STARLARA''- Çocukların Türkiye çapında örgütleyerek, en ufaktan yetiştirilmesi gerektiğini belirten Bağış, ''Yüz milyonlarca Avro'yu yabancı starların peşine dökmektense, sabırla bölgelerde gençleri en ufak yaştan başlatacağız. 10-15 yaşlar için ayrı antrenörler ve sahalar olmalı. Bu antrenörler vizyon sahibi ve çalışkan birer yönetici olacak, hiç havaya girmeden, mütevazı biçimde çocukları çalıştırmalı. Bu antrenörlerin görevi ve uzmanlığı çocuk futbolcu, genç futbolcu olmalı'' diye konuştu. -''ÇİMLERİ YOLDUK'' Türkiye'de futbolda devrim başlatılması gerektiğini dile getiren Bağış, ''Çimleri yolduk, Türkiye olarak futbolda AB standardında bir devrim başlatmalıyız. Yoksa milyonlarca dolar yabancı hocaya, yabancı antrenöre gidiyor ve elimizde bir şey kalmıyor. En iyi takımlarımız Avrupa'nın 3. sınıf takımlarına eleniyorsa, çimleri yoluyorsak, yabancı takımlara karşı eziksek, sonra dünya Mesut Özil'i, Eren Derdiyok'u ayakta alkışlıyorsa, mevcut yolumuzun doğru yol olmadığı açıktır'' diyerek sözlerini tamamladı.