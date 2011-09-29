-Bağış: AB Komisyonu vize sözünü tutsun STRASBOURG (A.A) - 29.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize kolaylığı konusunda verdiği sözleri tutmasını beklediklerini söyledi. Bağış, Avrupa Parlamentosu'ndaki yoğun temaslarının ardından Türk gazetecilerle Strasbourg'da bir sohbet toplantısı düzenledi. AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malsmtröm'ün dünkü toplantıda, Türk vatandaşları için vizelerin kolaylaştırılması konusunda 'yol haritası' hazırlanacağını duyurduğunu hatırlatan Bağış, ''Türkiye'ye verilen sözlerin artık tutulmasını bekliyoruz ve neticeyi görmek istiyoruz'' dedi. ''Türkiye'nin geri kabul anlaşması konusunda bir taahhüde girmeden AB Komisyonu'nun bu tür bir yaklaşımda bulunmasının Türkiye'nin ilkeli duruşuyla sağlandığını'' ifade eden Bağış, ''Türk vatandaşlarının kendilerini en az Avrupalı hissettikleri yer vize kuyruklarıdır, artık bu ayıba son verilmesini bekliyoruz'' diye konuştu. AB Komisyonu'nun bu konuda sorumluluklarını yerine getirmekte geciktiğini hatırlatan Bağış, ''Türkiye'nin hiç bir taviz vermeden, AB Komisyonu'nun bu yönde bir adım atmasında, Türkiye'nin son dönemde ekonomik ve siyasi açından sağladığı önemli başarının önemli rol oynadığını'' söyledi. Bağış, ''AB ile ilişkilerde en önemli engelin önyargı ve güven sorun olduğunu'' belirterek, ''bu konuda çok çalışılması gerektiğini'' vurguladı. AB Komisyonu, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı için daha önce Türkiye üzerinden kaçak olarak Avrupa'ya göçen yabancıların Türkiye tarafından geri alınmasını sağlayacak olan 'iade anlaşması'nın imzalanmasını ön şart olarak ileri sürüyordu. AB Komisyonu Temsilcisi Cecilia Malmström tarafından dün açıklanan ve sonbaharda başlatılması planlanan uygulamaya göre AB, uzun süreli vizeler verecek, vizeler çok girişli olacak, vize alım süresi kısalacak, vize için istenen belgeler asgariye inecek ve belli kategorideki meslek gruplarına çok uzun süreli ya da süresiz vize verilmesi gerçekleşecek. Yine aynı uygulamaya göre, Anadolu'nun çeşitli kentlerinde Schengen vizesi için özel merkezler kurularak, vatandaşların büyük kentlere gelme zorunluluğu kaldırılacak.