Bağış'a yumurta tutmayan takım

T24 - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde, Bakan Egemen Bağış’a, gıyabında takım elbise hediye edildi.



CHP İstanbul Milletvekili Sevigen, Genel Kurul'daki konuşmasında, ''Bu çocuklar sizin çocuklarınız olabilirdi. Ben sizin, Wikileaks belgelerinde Sayın Başbakan hakkında çıkan iddialar ile ilgili neden dava açmadığınızı merak ediyorum. Hakkını arayan öğrencilerin dövüldüğü, sövüldüğü, bir Bakan tarafından mahkemede süründürüldüğü bir ülkede gerçekten demokrasiden söz etmek mümkün değil'' dedi.



Daha sonra Sevigen, yanında getirdiği takım elbiseyi, ''yumurta atarak ceketini kirlettikleri için öğrencileri mahkemeye veren'' Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a iletmek üzere Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'a vermek istedi, ancak Bakan Özak, kabul etmedi.





