Bağış’a yumurta atan öğrenciye 5 ay hapis

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a yumurta attıkları gerekçesiyle yargılanan iki öğrenciden biri 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası ertelendi.



İzmir 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar E.Ç. ve A.D. katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Hakim, kız öğrenci E.Ç.’yi “kasten yaralamak” suçundan önce 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezayı daha sonra 5 aya indiren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verip, sanığın cezasını erteledi. Hakim, diğer sanık A.D’nin ise beraatine karar verdi.

8 Aralık 2011’de Ege Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi ve Öğrenci Kollektifleri üyesi E.Ç. ile A.D., EgeArt Sanat Günleri kapsamındaki bir etkinlik için üniversiteye gelen Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’a “AKP defol, üniversiteler bizimdir” diye bağırdı.

İddiaya göre; E.Ç. adlı kız öğrenci elindeki yumurtayı Bakan Bağış’a fırlattı. Atılan yumurta Bağış’ın sağ gözünün altına isabet etti.

Gözaltına alınan E.Ç. ve A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında ''kasten yaralama'' ve slogan atarak ''hakaret'' suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.