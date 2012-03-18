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Bağış'a yumurta atan öğrenci için 5 yıla kadar hapsi istendi

Bağış'a yumurta atan üniversite öğrencisi Esin Çalışkan'a 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

18 Mart 2012 17:33

 

T24 - Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'a yumurta atan üniversite öğrencisi Esin Çalışkan'a 'kasten yaralama' suçundan 5 yıla kadar,  'AKP defol, üniversiteler bizimdir' sloganı atan Ayberk Demirhan'a ise 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 
Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, geçen yıl 8 Aralık'ta çeşitli etkinliklere katılıp ziyaretlerde bulunmak için İzmir'e gelmişti. Ege Üniversitesi Kampusü'ndeki etkinliğin töreni sırasında İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi ve Öğrenci Kollektifleri üyesi Esin Çalışkan ile Ayberk Demirhan, kendisinden önceki konuşmacıyı dinleyen Bakan Bağış'a, "AKP defol, üniversiteler bizimdir" diye bağırdı. Ardından da 20 yaşındaki Esin Çalışkan, elindeki yumurtayı Bakan Bağış'a fırlattı.

Bakan Egemen Bağış'ın korumaları, yumurta atılmasına karşı önlem amacıyla yanlarında bulundurdukları şemsiyeleri açsa da atılan yumurta, sağ gözünün alt tarafına isabet etti. Korumalar Bakan Bağış'ın etrafına etten duvar örerek görüntü alınmasına izin vermedi, bir süre sonra kürsüye çıkan Bakan Bağış'ın sağ gözünün altında küçük bir noktanın kan topladığı ve hafif şiştiği, paltosunda da yumurta lekeleri olduğu görüldü.

Protesto gösterisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan ve bir gece nezarette kaldıktan sonra Adliye'ye sevk edilen Esin Çalışkan, mahkemece, 20 yaşındaki Ayberk Demirhan ise savcıya verdiği ifadenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayı soruşturan savcı da iddianamesini hazırladı. Olay anında görevli koruma polislerinin de tanık olarak ifadeleri alındı. İddianamade, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın, doktor raporunda da yer aldığı gibi "sağ gözünün altından, hayati tehlike geçirmeksizin, basit bir tıbbı müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı" yer aldı. Soruşturma sonrasında, öğrencilerden Esin Çalışkan'a "kasten yaralama" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, "AKP defol, üniversiteler bizimdir" sloganını atan Ayberk Demirhan'a ise 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın önümüzdeki günlerde Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacağı bildirildi.

 

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