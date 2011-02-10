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Bağış'a yumurta atan öğrenci beraat etti

Nihal Çarıkcı, 'suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

10 Şubat 2011 02:00

T24 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a yumurta attığı gerekçesiyle hakkında ''kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret'' suçundan yargılanan öğrenci Nihal Çarıkcı, ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle beraat etti.

Davanın Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesindeki ilk celsesinde karar çıktı.

Savunmasında Egemen Bağış'ın da arasında bulunduğu kalabalığa doğru yumurta attığını kabul eden ancak Bağış'ı hedef almadığını ve yumurtanın Bağış'a isabet etmediğini söyleyen Çarıkcı beraatını istedi.

Yargıç, diğer beyanları da dinlemesinin ardından ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle Çarıkcı'nın beraatına karar verildiğini açıkladı.


Bağış kararı Twitter'da yorumladı: Sevindim

Egemen Bağış, mahkemenin beraat kararını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabında şu sözlerle değerlendirdi:

''Yumurta atan öğrenci kardeşimiz beraat etmiş. Sevindim. Davayı açan savcının kararına da, beraat kararını veren hakime de saygı duyarız. Gencimiz ceza alsa en çok ben üzülürdüm. Yaşanan süreç yumurtanın terör ve şiddet aracı olmasını engelledi. Topluma önemli mesajlar verdi. Yumurta atmanın doğru olmadığı vurgulanmıştır. Umarım gençlerimiz şiddete değil, eğitime, araştırmaya, bilime, diyaloga yönelirler.''





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