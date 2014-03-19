Bağış'a 'ses kaydı' protestosu: Biz Fatiha'yı Google'dan öğrenmedik

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Hürriyet Gazetesi eski Ankara Temsilcisi Metehan Demir arasında geçtiği öne sürülen bir görüşmenin yer aldığı bir ses kaydında, Bağış olduğu öne sürülen kişinin Kuran'daki bazı ayetleri Google'dan bulduğunu söylemesini protesto eden bir grup, Bağış'ın İstinye'deki evinin önünde basın toplantısı yaptı. Grubun açtığı "Biz Fatiha'yı Google'dan öğrenmedik" pankartları dikkat çekti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Egemen Bağış'ın İstinye'deki evinin önüne gelen grup, 'Önce adam ol Bakanlık sonra', 'Benim ayetimle makara yapma', 'Biz Fatiha'yı Google'dan öğrenmedik', 'Bunların Müslümanlığı bizim abdestimizi bozar' pankartları açtı. Evin bulunduğu sitenin önünde sessiz protesto eylemi yapan grup, bir süre sonra açıklama yaptı.

Grup adına konuşan MHP Fatih İlçe Başkanı Ali Çolak, “İnternette yayınlanan ses kayıtlarında, Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış olan Egemen Bağış'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında haddini aşan konuşmalarını milletçe dinledik. Makara yaptıkları Bakara Suresi'nin 14. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Bunlar iman etmiş olanlarla yüz yüze geldiklerinde, iman ettik derler. Kendi Şeytan'la baş başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur; Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki biz alay edip duran kişileriz der.' Bu ayetten yola çıkarak bu zatın hangi dine mensup olduğunu öğrenmeye geldik gecenin bu saatinde buraya. Her yapılan şeyi montaj olarak görüyorlar. Ama konuşmalardan belli ki bunlar gerçekten kendi aralarında makara yapmışlar kendi tabirleriyle. Muhafazakar bir partide bakanlık yapmış bir insanın kendi partisinden azledilmesini bekliyoruz” dedi.

Grup, açıklamanın ardından sessiz şekilde dağıldı.

Bağış’a tepkinin nedeni

Dün akşam saatlerinde internet üzerinden yayınlanan bir ses kaydında, 17 Aralık’taki, bazı bakan çocuklarını ve bakanları da kapsayan iddialar içeren rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından AB Bakanlığı ve Başmüzakerecilik görevlerinden istifa eden AKP İstanbul milletvekili Egemen Bağış’ın bir gazeteci ile yaptığı öne sürülen konuşmalar yer almıştı. Bu konuşmalarda, eski bakan Bağış, her Cuma sabahı Twitter hesabından paylaştığı ayetleri ‘Google’dan aratarak bulduğunu’ söylüyor, “Oradan beğen bir tane salla gitsin” gibi ifadelerle konuşuyordu. Eski bakan Bağış’a ait olduğu iddia edilen bu kayıt, dini değerlere yönelik küçümseyici ifadeler bulundurduğu gerekçesiyle tepki gördü.