-Bağış'a öğrencilerden "sürpriz yumurta" ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - Çankaya Üniversitesi öğrencileri, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a ''sürpriz yumurta'' hediye etti. Bakan Bağış'ın, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerini kabulünde ilginç anlar yaşandı. Kabulün başında öğrencilerden birinin Bağış'a ''sürpriz yumurta'' hediye etmesi üzerine bu jest için teşekkür eden Bağış, ''Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım'' diyerek, yumurta içinden çıkan oyuncağı ve çikolatayı etrafındaki öğrencilerle paylaştı. Bağış ve öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler. Bağış, kabulde yaptığı açıklamada, Çankaya Üniversitesi öğrencilerine geçen hafta bir konferans vermesinin planlandığını ancak Romanya Başbakanının ziyareti sebebiyle programı ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, bu nedenle öğrencilerin kendisini ziyarete gelmesinden çok memnun olduğunu kaydetti. Egemen Bağış, ''Böyle bir jest yaparak, yumurtanın çikolatalı halini benimle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in her sabah eşine kahvaltı hazırladığını gazetelerden okuduğunu söyleyen Bağış, ''Avrupa'nın birçok konuda Türkiye'ye ihtiyacı var. Belki yumurta ihtiyacını da siz karşılarsınız diye düşünüyorum. AB'nin mutlu bir aile tablosuna kavuşabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var'' dedi. Bakan Bağış, YÖK başkanlığını devreden Yusuf Ziya Özcan'a da teşekkür ederek, Özcan'ın çok zor bir görevi 4 yıl boyunca başarıyla sürdürdüğünü ve katsayı gibi insanlık dışı bazı yaklaşımları kaldırmak adına önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti. Üniversite kelimesinin anlamının ''evrensel kuşatıcı'' olduğunu hatırlatan Bağış, Türkiye'de artık üniversitelerde elele verilerek, farklı düşüncelerin barışçıl yöntemlerle bir arada olabildiği bir ortam yaratıldığını bildirdi. Bağış, üniversitelerdeki AB sürecini çok önemsediklerini kaydederek, çeşitli üniversite öğrencilerinin ve Türk gençlerinin ceplerinden beş kuruş vermeden bugün çeşitli AB fonlarından yararlanarak Avrupa ülkelerinde eğitimler aldığını hatırlattı. ''Biz siyasilerin görevi sizlerin geleceğini belirlemektir. Geçmişinizi belirlemek bizim ne görevimiz ne de haddimizdir'' diyerek 1915 olayları ile ilgili yasa tasarısı nedeniyle Fransa'yı da eleştiren Bağış, Fransız halkına Fransa'daki ''bazı çarpık zihniyetli kafaların'' bu tarihi hatayı yapmasına engel olması çağrısı yaptı.