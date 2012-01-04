-Bağış, Yunan Dışişleri Bakanı Dimas ile görüştü ATİNA (A.A) - 04.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Yunanistan'a yaptığı gayriresmi ziyaret çerçevesinde, Yunan Dışişleri Bakanı Stavros Dimas ile görüştü. Yunanistan Dışişleri Bakanlığında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras'ın da katımıyla yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bağış, Dimas ile dostça bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Dimas'ı Avrupa Çevre Komisyonu'nda görev yaptığı günlerde tanıdığını ifade eden Bağış, birlikte çevre faslını açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Görüşmelerinde bölgesel ve ikili konuları ele aldıklarını dile getiren Bağış, Dimas'a Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun selamlarını ve davetini getirdiğini ifade etti. Bağış, ziyareti çerçevesinde Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos ile de görüşeceğini bildirdi. Bir gazetecinin eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın "orman yangını misillemeleri" ile ilgili sözleri üzerine konuyla ilgili Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklama istediğini hatırlatması ve bu konunun Dimas ile görüşmelerinde gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine de Bağış, Yılmaz'ın söylediği sözlere zaten bir açıklık getirdiğini, "sözlerinin yanlış yorumlandığını" ifade ettiğini anımsattı. Bağış, sözkonusu dönemde iki ülkenin de konuyla ilgili soruşturmalar yürüttüğünü ve birbirini suçlayacak bir şey bulamadığını belirterek, bunları yeniden hatırlatmanın kötü hatıraları geri getirmekten başka bir işe yaramayacağını, Türk-Yunan ilişkilerinin bugün 1990'lara göre çok daha iyi bir durumda olduğunu kaydetti.