-BAĞIŞ ''YUMURTAYI'' TEMYİZ ETMEYECEK ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın avukatı Muhammed Hardalaç, Bakan Bağış'a yumurta attığı gerekçesiyle yargılandığı davada Nihal Çarıkcı adlı öğrenciye verilen beraat kararını temyiz etmeyeceklerini bildirdi. Hardalaç, mahkemeye süre tutum dilekçesi vermediklerini belirterek, ''Kararı temyiz etmeyeceğiz'' dedi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Çarıkcı, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış'a yumurta attığı gerekçesiyle ''kamu görevlisine görevinden ötürü hakaret'' suçundan 10 Şubatta hakim karşısına çıkmış, Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi, ''suçun unsurları oluşmadığı'' gerekçesiyle Çarıkcı'nın beraatına karar vermişti.