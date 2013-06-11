Bağış'ın Taksim yorumu: Yaşananlar demokrasinin zenginlikleridir

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve beraberlerindeki bir heyet yarın yapılacak EXPO 2020'ye aday İzmir sunumu için İstanbul’dan Paris’e gittiler. Bağış, Taksim’de ki olaylara ilişkin sorulan bir soru üzerine, "Biz onları da seviyoruz ve gerekli diyaloğu kurmayı çabalıyoruz. Yarın Başbakan çevreci ve iyi niyetli göstericilerle bir araya gelmeyi kabul etti. Bunlar çözülür. Bunlar demokrasinin zenginlikleridir" diye konuştu.



"Daha İyi Bir Dünya için Yeni Yollar/Herkes İçin Sağlık" temasıyla EXPO 2020'ye aday olan İzmir'in yapılacak sunumuna katılacak olan AB Bakanı Egemen Bağış, İzmir Valisi Mustafa Toprak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte Atatürk Havalimanı VİP Salonunda basın mensuplarına açıklama yaptı.



Egemen Bağış, “Çok değerli İzmir Valimiz ve Çok değerli İzmir Belediye Başkanımızla ve İzmir’de gelen heyetimizle beraber İzmir’e gidiyoruz. İzmir 2020 Expo’ya ev sahipliği yapmak için ülkemizin adayı. Bizde hükümet olarak 2020 adaylığının arkasında hep beraber tek vücut olma kararlılığındayız. Sayın Başbakanımız İzmir’in 2020’ye ev sahipliği yapmasını çok önemsiyor ve hükümetin her üyesinin bu süreçte elinden gelen desteği vermesi yönünde çok net talimatları var. Bizde ekibimizle beraber yola çıkıyoruz. Yarın uluslararası delegelerin önünde İzmir ile ilgili bir sunum yapacağız ve. Türkiye’nin tek vücut olduğunu orada göstereceğiz.Yarın hiçbir fark gözetmeden Ülkemizin çıkarları için hep beraber oradayız. Bu beraberliğinin neticelerini toplamak için sunum yapacağız " dedi.



Bir gazetecinin bugün Taksim’de yaşanan olayları sorması üzerine ise Egemen Bağış, “Türkiye demokratik laik ve sosyal bir hukuk devletidir .Bugün Dünyanın bütün büyük şehirlerinde böyle olaylar olabilir.İzmir’de olabilir. İstanbul’da olabilir. Paris’te de olabilir. Demokrasilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sivil toplum dinamiklerinin güçlü olmasıdır.Bugün Taksim’de olanlar bizim demokratik yaşamımızın aynı zamanda tezahürüdür. Bu bahsettiğim büyük şeylerin her birinde bu tür eylemlerde güvenlik güçlerinin yetkilerinin zorladığı dönemler olmuştur. Bununla ilgili iyi örneklerde olabilir kötü örneklerde olabilir. İzmir Expo’da ki rakiplerimiz İstanbul olimpiyatlarındaki rakiplerimiz bunu aleyhimize kullanma densizliği gösteriyorlar. Biz orada gösteri yapan kardeşlerimizle aramızda yaş farkı siyasi görüş farkı olabilir ama hepimiz bu ülkenin çıkarları için çabalıyoruz. Biz onları da seviyoruz ve gerekli diyaloğu kurmayı çabalıyoruz. Yarın Başbakan çevreci ve iyi niyetli göstericilerle bir araya gelmeyi kabul etti. Bunlar çözülür. Bunlar demokrasinin zenginlikleridir" diye konuştu.



Paris'teki sunuma, çoğu muhabirlerden oluşan 30 dolayında gazeteciyle birlikte 40 kişilik heyetin katılması bekleniyor.