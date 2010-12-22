-BAĞIŞ: YAŞANANLAR CEZALANDIRILMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞTIR İZMİR (A.A) - 22.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Pınar Karşıyaka Basketbol Takımının FIBA Erkekler EuroChallenge (G) Kupası'nda dün akşam Kıbrıs Rum kesiminde Apoel ile yaptığı maçın ardından saldırıya uğramasının ''Tüm uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmesi ve cezalandırılması gereken bir davranış'' olduğunu söyledi. Pınar Karşıyaka kafilesini Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayan Bağış, gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'nin Annan Planı'na yüzde 67 ile ''evet'' demesine karşın, Kıbrıs Rum kesiminin yüzde 76 ile ''hayır'' dediğini hatırlatarak, dün akşam yaşananların ''Rum kesiminin adil, kalıcı bir uzlaşmayla bir arada yaşama istediğinde olmadığını'' bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Türk yetkililerin en üst düzeyde çözüme destek için çaba sarf ettiklerini, New York'ta kısa süre önce tamamlanan Kıbrıs görüşmelerinin Cenevre'de süreceğini ifade eden Bağış, ''Spor adına, barış adına, insanlık adına sporcularımızı bir uluslararası müsabakaya götürürken, sporcuların zaten tur atlayacakları bir karşılaşma sonrası saldırıya uğramaları, tüm uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmesi ve cezalandırılması gereken bir davranıştır'' dedi. Bağış, ''sporcuya saldıran bir anlayış''ın olduğu yerde, kalıcı, adil barışın tesisinin de güç olduğuna işaret ederek, ''Dün akşam yaşananlar, 74 ruhunun adada hala çok ciddi şekilde yaşadığını ortaya koymuştur''dedi. Rum yönetiminin tavrının AB'ye de zarar verdiğini kaydeden Bağış, ''AB içinde yaşanan çifte standartları gördüğümüz zaman da samimiyetleri sorgulamak en doğal hakkımızdır'' diye konuştu. Bağış, Rum yönetimi televizyonuna, maçta meydana gelen olayların görüntülerini, montajsız olarak dünya kamuoyuna sunma çağrısı yaptı.