-Bağış: Yasalaşırsa ek yaptırımlar olacak VİLNİUS (A.A) - 11.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa'nın 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayma kararını sürdürmesi durumunda Türkiye'nin yeni yaptırımlarına maruz kalacağını belirtti. Egemen Bağış, Vilnius'ta AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Fransa'yla ilişkilerimizde bazı yaptırımları uyguladık. Eğer bu mantıksız proje yasalaşırsa ek yaptırımlar olacak'' dedi. Egemen Bağış, bu meselenin cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar Fransa'nın gündeminde kalacağını düşündüklerini, sonra yeniden durum değerlendirmesi yapmaları gerekeceğini kaydetti.