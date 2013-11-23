Bağış yapılan kuruluştaki yolsuzluk istifa getirdi

Danimarka’da devletin bağış yaptığı bir kuruluşta yaşanan lüks harcama skandalından haberi olmadığını söyleyen Kalkınma Bakanı Bach istifa etti.

Danimarka Kalkınma Bakanı Christian Friis Bach, hükümetin yardımda bulunduğu bir uluslararası örgütün kasasından yapılan lüks harcamalara dair patlak veren skandalla ilgili olarak, bürok-ratlarının kendisini uyarmaması sonucu kamuoyuna yanlış bilgi verince istifa etti. Siyasi çevrelerce örnek gösterilecek etik bir davranışta bulunarak istifa eden bakan Bach’ın, olayda pek fazla sorumluluğu olmadığı halde görevini bırakması ülkede büyük alkış aldı.

İmzaladığını fark etmedi

Milliyet’ten İrfan Kurtulmuş’un haberine göre Bach’ı istifaya götüren olay, ana muhalefetteki Liberal Parti Venstre’nin lideri Lars Lökke Rasmussen’in başkanlığını yürüttüğü ‘The Global Green Growth Institute’ (GGGI) adlı uluslararası kuruluşun kasasından lüks seyahat harcamaları yaptığının ortaya çıkmasına dayanıyor.

Danimarka, 2011’den bu yana Güney Kore merkezli GGGI’ya toplamda 90 milyon kron (36 milyon TL) hibe etmişti. Geçtiğimiz ay GGGI’nın başkanı Rasmussen’in örgütün kasasından aldığı paralarla 15 ayda 9 kez birinci sınıf (first class) uçak bileti aldığı ve bu seyahatleri sırasında 1 milyon kron (360 bin TL) harcama yaptığı ortaya çıktı.

Bach, meclis ve basına yaptığı açıklamalarda GGGI’ın kasasından yapılan yüksek harcamalar hakkında bilgisi olmadığını, kurumun seyahat kurallarını bilmediğini ve seyahatleri kendisinin onaylamadığını söylemişti.

Ancak Bach önceki gün Gazze ve İsrail’e ziyaret gerçekleştirdiği sırada farkında olmasa da, seyahatlerin örgütün kasasından çıkmasını onayladığını öğrendi. Kopenhag’dan Bach’a telefon açan üst düzey bir bürokrat, Bakan’a 12 Mayıs 2012 tarihinde Güney Kore’de gerçekleşen GGGI yönetim kurulu toplantısına katıldığını hatırlattı. Bürokratın verdiği bilgiye göre, Bach’ın yönetim kurulu toplantısında imza attığı belgelerin bir bölümde seyahat kurallarına ilişkin düzenlemeler yer alıyordu. Bunun üzerine ziyaretini yarıda kesen Bach, istifa ettiğini açıkladı.

‘Sorumlu benim’

Bach basın toplantısında istifa gerekçesini açıklarken, “Onayladığım seyahat kurallarını görmem gerekirken bunu fark etmemem ciddi bir hata. Sorumluk tamamen bana ait, bu nedenle görevimden çekiliyorum” dedi. İstifanın en doğru karar olduğunu belirten Bach, bakanlık çalışanlarını da korumuş oldu. İstifa etmemesi durumunda bakanlığında başlatılacak soruşturma sonunda birçok kişinin görevine son verileceğini belirten Bach, bunu yapan bir bakan olarak anılmak istemediğini ekledi. Tartışmaların ikinci haftasında özür dileyen Rasmussen ise baskılara rağmen istifa etmemişti.

Bakanlıkta araştırma

Bakan Bach’ın üyesi olduğu Radikal Parti’nin Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Margrethe Vestager, hükümetin en çalışkan bakanlarından birinin böyle bir duruma düşürülmesi nedeniyle kızgın olduğunu kaydetti.

Kalkınma Bakanlığı’nın bünyesinde bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’nın en üst düzey bürokratı olan Bakanlık Sekreteri Ulrik Vestergaard ise Bach’ın yanlış bilgilendirilmesinin kendi sorumluluğu alanında olduğunu kabul etti. İstifa sonrası Kalkınma Bakanlığı’nda, Bach’ın katıldığı toplantıda onaylanan seyahat kurallarının kendisine neden daha önceden bürokratları tarafından bildirilmediği yönünde araştırma başlatıldı.