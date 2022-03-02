Bağış yapan velilerin çocuklarını, yapmayanlarınkine alkışlattılar

İstanbul, Bağcılar’daki Yıldıztepe İlkokulu’nda pandemi sebebiyle velilerden 300 TL bağış toplandı. Bağışını tam yatıran veliler için teşekkür belgesi düzenlendi ve bir öğretmen, ailesi bağış yapan sekiz öğrencisini tahtaya kaldırıp diğer öğrencilere alkışlattı. Öğretmenin bu anı videoya kaydederek, velilere yolladığı öğrenildi.

Yıldıztepe İlkokulu’nun Okul ve Aile Birliği, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için velilerden toplam 300 TL bağış ve katkı payı alınmasına karar verdi. Bağışın 150’şer TL’lik iki taksit halinde ödenmesine karar verildi. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, velilere gönderilen resmî yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Pandemi sürecinde her zaman olduğundan daha çok veli bağışına ihtiyacımız vardır. Okulumuzdaki hizmetlerin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, gerekli çalışmaların tamamlanması sizden gelen maddi yardımlar ile yapılmaktadır. Okulumuzda açılan resim atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, fen laboratuvarı, drama atölyesi, harezmi sınıfı, sergi alanı, spor salonları ve diğer çalışmalarımız sizlerin desteği ile olmuştur, olmaya da devam ediyor. Bağışlarınızı gönüllülük esasına göre istemekteyiz; ancak okulumuzun giderleri bağışları ile karşılandığı için ekonomik sorumluluğun da tüm velilerimizce eşit olarak paylaşılmalıdır. Okul Aile Birliği’ne bağış yapmak zorunluk olmaktan öte bizlerin vicdani sorumluluğu olmalıdır."

Tam yatıranlara teşekkür belgesi

İlkokul idaresi aidatlarını tam yatıran veliler için teşekkür belgesi vermeyi kararlaştırdı. Bugün bir sınıfta öğretmen, bağışlarını yatıran sekiz ailenin çocuklarını tahta kaldırıp teşekkür belgelerini ellerine verdi. Bu anları telefonu ile kaydeden öğretmen yaptığı konuşmada bağışlarını yatırdıkları için ailelere teşekkür etti. Konuşma bitiminde diğer çocukların sıralarda oturduğu ve arkadaşlarını alkışladıkları görülüyor.

Bu görüntü öğretmen tarafından velilerin WhatsApp grubuna gönderilince skandal ortaya çıktı. Okulun bulunduğu Yenigün Mahallesi Muhtarı Bünyamin Çiftçi, “O aidatı ödemeyen öğrenci olsaydınız siz ne hissederdiniz?” diye sordu. Öğrencilerin psikolojisinin bozulduğunu ve velilerin tepkili olduğunu belirten Çiftçi, “Bu okulda sürekli aidat toplanıyor. Veliler sürekli ağlayarak yanıma geliyor. Defalarca şikâyet ettim, bezmiş durumdayız” dedi.

Okul Müdürü Hacı Bekir Akın, bir öğretmenin kendi inisiyatifiyle bu görüntüyü çektiğini savunarak, “Kabul edemeyiz, çok yanlıştır. Normalde katkı yapan tüm velilere veriliyor ve kendilerine gönderiliyor” dedi.

Bağış toplanmasına ilişkin olarak Akın, “Okul Aile Birliği gönderiyor. Bizimle alakası yok” diye konuştu.