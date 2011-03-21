-BAĞIŞ WSJ'DE NEW YORK (A.A) - 21.03.2011 - ABD'de ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Türkiye'nin AB'ye katıldığında mutlaka Avro bölgesine girmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazdı. Bağış'ın 15-19 Mart arasında ABD'yi ziyaretinde Washington'da yabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini haber yapan gazeteye göre Bağış, ''AB'ye üye olsak da derhal Avro bölgesine girmek zorunda değiliz'' dedi. AB'ye girdikten sonra kendi para birimlerini koruyan İngiltere ve İsveç'i örnek gösteren Bağış, bu konuda Türkiye'nin henüz nihai kararını vermediğini belirterek, ''Türkiye mutlaka Avro bölgesine girecek diye bir şey yok'' diye konuştu. Bağış, Avrupa'nın devam eden ekonomik krizinin Türkiye'nin AB'ye girme yönündeki çabalarına olumsuz etkisinden söz ederek, Türkiye'nin sağlıklı ekonomik büyümesinin ülkenin uzun dönemde müzakerelerde konumunu güçlendirdiğini belirtti. Bağış, yeni sloganının ''Sıkı tutun Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor'' olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz Avrupa'nın bu zor durumdan çıkmasına yardımcı olabiliriz. Avrupa Türkiye'ye ekonomik açıdan ihtiyaç duyuyor, Avrupa'nın Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücüne ihtiyacı var, Avrupa'nın çok ihtiyacı olan enerji kaynaklarının yüzde 70'ine erişebilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var.'' Gazetenin haber-yorum yazısında, Avrupa'nın yaşadığı mali kriz nedeniyle işsizlik oranının artması sonucunda Türkiye'nin AB'ye katılımına muhalefetin bazı çevrelerde arttığı, ancak bazı AB ülkelerinin ve ABD'nin Türkiye'nin AB'ye siyasi ve ekonomik katılımının, ülkeyi Batıya kalıcı olarak demirleyeceğine ve İslam dünyasıyla bu şekilde sağlam bir köprü kurulacağına inandığı belirtildi. Batıda kimi çevreler için, Türkiye'nin siyasi temellerinin yeniden yapılandırılmasının ve ülkede sivil toplumun gelişmesinin, Türkiye'yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için bir model yaptığını yazan gazete, Bağış'ın Türkiye'nin AB'ye katılım isteğinin, ülkedeki siyasi, ekonomik ve sosyal değişikliklerin ana motorlarından biri olduğunu söylediğini kaydetti.