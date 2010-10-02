-BAĞIŞ: VİZE SIRALARINDA BEKLEMEYİ HAK ETMİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, ''Türkiye, AB Yatırım Bankası, UEFA, Eurovizyon, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve OECD gibi AB hariç Avrupa'nın tüm örgütlerinin üyesi. Kore, Kosova, Somali ve Afganistan'da hayatlarımızı riske attık. Biz vize sıralarında beklemeyi hak etmiyoruz'' dedi. Egemen Bağış, Ortaköy'deki Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ofisi bahçesinde Belçika Flamen Parlamentosu Kültür, Gençlik, Basın-Yayın ve Spor Komisyonu heyetini kabul etti. Bağış, heyete hitaben yaptığı konuşmada, 2010 Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul'un, 2012 Avrupa Spor Başkenti adayı olduğunu ve aday şehirler arasında Antwerp'in de dikkat çektiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri sürecine de değinerek, Türkiye'nin ilk olarak 51 yıl önce aday olarak başvurusunu yaptığını ve başvurudan 45 yıl sonra müzakerelerin başlaması için tarih verildiğini anımsattı. Tam üyelik için özellikle son dönemde çok ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bakan Bağış, AB'nin Türkiye'nin adaylığı konusunda, daha adil ve eşitlikçi olmasını istedi. Egemen Bağış, ''AB'nin daha adil olmasını bekliyoruz. Özel bir iyilik ya da ekstra bir yük istemiyoruz. Diğer 27 ülkeye uygulanan sürecin, Türkiye'ye de uygulanmasını istiyoruz'' dedi. Türk vatandaşlarının, AB ülkelerine vize almak için sıra beklemesini eleştiren Bağış, ''Türklerin kendilerini en az Avrupalı hissettiği yerin vize sıraları olduğunu'' belirtti. Bağış, ''Türkiye, AB Yatırım Bankası, UEFA, Eurovizyon, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve OECD gibi AB hariç, Avrupa'nın tüm örgütlerinin üyesi. Kore, Kosova, Somali ve Afganistan'da hayatlarımızı riske attık. Biz vize sıralarında beklemeyi hak etmiyoruz'' diye konuştu. Geçmişte, Türkiye'nin çok yoksul bir ülke olduğu yönünde eleştiriler olduğunu, bunun, bugün artık söz konusu olmadığını söyleyen Bağış, ''Bazı Avrupa ülkelerinden daha zenginiz. AB ülkelerine kıyasla ekonomisi en hızlı büyüyen ülkeyiz. Avrupa ortalaması yüzde 1,5 iken Türkiye bu yılın ilk yarısında yüzde 11 ekonomik büyüme yaşadı'' dedi. Kıbrıs sorununa da değinen Egemen Bağış, Kıbrıs konusunda AB tarafından verilen sözlerin tutulması gerektiğine de vurgu yaptı. Egemen Bağış, Belçika'dan özellikle terörle mücadele konusunda destek beklenildiğine de dikkat çekti. Belçika Büyükelçisi Pol De Witte de AB üyeliğinin uzun zaman alacağının altını çizerek, Egemen Bağış'ın işinin kolay olmadığını, AB ve Türkiye'deki insanları ikna etmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de çok önemli gelişmeler yaşandığını da kaydeden Büyükelçi Witte, Belçika'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini söyledi.