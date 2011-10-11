-Bağış: Umarız doğru kamera kullanırlar ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu Liberal Grup (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt başkanlığındaki heyet onuruna kahvaltı verdi. Bakan Bağış, kahvaltıdan önce yaptığı açıklamada, heyeti Ankara'da görmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, Verhofstadt'ı başbakan olduğu günlerden tanıdığını, o dönemlerde kendisiyle AB'nin Türkiye'ye tarih vermesi için çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Heyet üyelerinin Avrupa Parlamentosu'nda anahtar role sahip olduğunu ve önemli kararlar aldıklarını belirten Bağış, Liberal Grup olarak Türkiye'nin AB'ye katılımını da desteklediklerini anımsattı. Bağış, güçlü bir Avrupa'nın Türkiye'nin üyeliğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, 10 yıl kadar önce tanıdığı Verhofstadt'ın o zamandan bu yana Türkiye'nin dostu olduğunu kanıtladığını kaydetti. Bağış, heyetin anlamlı bir zamanda Ankara'da olduğunu, çünkü yarın AB Komisyonu'nun İlerleme Raporu'nun açıklanacağını söyleyerek, raporun dengeli ve adil olmasını beklediklerini söyledi. Bakan Bağış, raporu Türkiye'nin bir fotoğrafı gibi düşündüklerini söyleyerek, "Ancak Komisyon bu fotoğraf için bazen eski bir kamera, bazen de daha gelişmiş bir kamera kullanıyor. Umarız ki bu yıl dijital, doğru konulara doğru zamanlarda odaklanabilen bir kamera kullanırlar" diye konuştu. Verhofstadt da Ankara'yı ziyaret tarihlerinin zamanlamasının çok uygun olduğuna dikkati çekerek, İlerleme Raporu öncesinde doğrudan temas kurmak istediklerini kaydetti. Seçimlerden sonra Ankara'ya AP'den gelen ilk heyet olduklarını da hatırlatan Verhofstadt, değişik kesimlerle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Liberal Grup üyeleri olarak Türkiye'nin AB'ye tam katılımından yana olduklarını belirten Verhofstadt, Türkiye'nin üyeliğini desteklemek için bugün 10 yıl ya da 20 yıl öncesine kıyasla daha çok neden bulunduğunu bildirdi. Verhofstadt, Türkiye'nin oynadığı ekonomik ve siyasi rollerin önemine işaret ederek, ziyaretlerinin bir amacının da Türkiye'ye tecrübelerini aktarmak olduğunu kaydetti.