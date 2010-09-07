-BAĞIŞ: U2 BELLİ ŞEYLER DEĞİŞTİĞİ İÇİN GELDİ ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, daha önce Türkiye'ye gelmeyen ünlü grup U2'nun belli şeyler değiştiği için artık geldiğini ve dün akşamki konserin çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Bağış, katılımcıların kendisine yönelik tepkisini ise "Canları sağ olsun. Islık çalan gençler de bizim kardeşlerimiz, bizim insanlarımız. Onları da seviyoruz" sözleriyle değerlendirdi. AA muhabirinin dün geceki U2 İstanbul konserine ilişkin sorularını yanıtlayan Bağış, ''Böyle büyük bir organizasyonu Türkiye başarmıştır. O yüzden mutluyuz. Benzer büyük organizasyonları, daha büyüklerini yapmalıyız, dünya kupaları, olimpiyatlar hedefimizdir" diye konuştu. Konserde yuhalandığının hatırlatılması üzerine de Bağış şunları kaydetti: "Onları da seviyoruz. Bono'nun büyük bir nezaket örneği sergileyerek bana on binlerce kişinin önünde teşekkür etmesi, benim için büyük bir onurdur. Bazılarının farklı hassasiyetleri veya ön yargıları olabilir. Ben onları da Boğaz köprüsünde yürümeye davet ediyorum. Onların ön yargılarına en iyi ilaç, sanırım bu olur. Biz sadece bizi sevenleri değil, sevmeyenlerimizi de temsil ediyoruz." Bakan Bağış, Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli olan böyle bir konserin, birkaç kişi tarafından gölgelenmesini arzu etmeyeceklerini belirterek, "Biz bundan değil, aksine bireylerin tepkilerini demokratik çerçevede dile getirmediği bir Türkiye'den korkarız. O yüzden pazar günü lütfen bana tepki gösteren o gençler sandığa gitsin ve 'Evet' diyerek demokrasinin tadını çıkarmaya devam etsin" dedi. Bono'yu Türkiye'ye davet ederken, onun Türkiye'nin küresel rolünü kavrayan bir sanatçı olmasını göz önüne aldığını söyleyen Bağış, Bono'nun eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in tespit ettiği gibi siyasi lider olabilecek, uluslararası düzeyde bir kişilik, onun gündeminde Türkiye'nin olmasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. "Bono'nun ülkemize asıl gelişi, gerçekten köprüde Doğu-Batı sentezi içinde yürümekti. O atmosferi yakalamak istiyordu" diyen Bağış, bunu yaptıklarını, Bono'nun kendisinin de memnun olduğunu, bu konserin Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına muazzam katkılar yaptığını, grubun Türkiye'ye gelmişken de konser verdiğini bildirdi. Grubun 1995'te kaybolan Fehmi Tosun'a adanan şarkıları bulunduğunu hatırlatan Bağış, "Fehmi Tosunların ve diğer kayıpların davası bizim de davamızdır. Tüm faili meçhullerin failleri de bulunacak ve yargılanacaktır. Türkiye'de önemli bir hesap verme dönemi başlamıştır. Süren davalar var, onları unutmayalım" diye konuştu. Bakan Bağış, anayasa değişikliğine de bunun için "Evet" diyeceklerini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezen Aksu'ya, Orhan Gencebay'a da aynı zihniyet saldırdı. Eğri oturup doğru konuşalım: U2, ülkemize belli şeyler değiştiği için geldi. Bu değişimden memnun olmayanlar var, normaldir. Doğu ile Batı arasındaki Türkiye'nin ve hükümetimizin oynadığı kilit rolü dünya görüyor, U2 görüyor, Bono görüyor, ama stadyumdaki bir kısım kalabalık -sağ olsunlar- göremiyor." Bağış, dar kitleye de kendinden olmayanları sevmeyi ve hoşgörü göstermeyi aşılamak gerektiğini ifade ederek, "Demokratik olgunluk, demokratik hoşgörü, herkes gibi konser kitlesi için de lazımdır. Dar kitleyi de seviyoruz, dar kitlenin de hükümetiyiz" diye konuştu. Bakan Bağış, sadece böyle konserleri değil, Şebi Aruz törenini, Mevlana sevgi ve hoşgörüsünü de önemli yabancı konuklara açmak gerektiğini kaydetti.