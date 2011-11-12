-Bağış: ''Türkiyesiz bir AB topal ördek olur" TALLİNN (A.A) - 12.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB ile müzakerelerde sonunda golü atacaklarını söyleyerek, "Türkiyesiz bir AB Topal ördek olur" dedi. Bağış, Estonya temaslarının ardından ziyaret ettiği Türk derneğinde langırt ustası olduğunu gösterdi. Türkiye'ye hareketinden önce Estonya-Türkiye Dostluk Derneği EesTürk'ün Tallinn'deki merkezini gezen Bağış, langırt masasıyla karşılaşınca Dernek Başkanı Fatih Güllü'yle iddialaştı. Bunun üzerine kolları sıvayan ikilinin çekişmeli geçen maçı büyük heyecan uyandırdı. Uzun süre savunmada kalan ve rakibinin açığını kollayan Bağış, ilk atağında usta bir vuruşla golünü attı. EesTürk Başkanı Güllü tarafından tebrik edilen Bağış, ''Çocukluğumda herkes gibi ben de langırt oynayarak büyüdüm. Bu oyuna hevesli iki ağabeyimle oynayarak biraz tecrübe edindim. Uzun yıllardır oynamamıştım ama herhalde langırt masasına yaklaşınca o eski bilgilerim tazelendi. Keyifli bir oyun oldu'' dedi. Bağış, ''AB ile müzakereler de langırt karşılaşması gibi olacak mı?'' sorusuna ''AB müzakerelerinde golü atacağız. Biliyorsunuz Başbakanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bize hep hatırlattığı bir yaklaşım tarzı var. 'Orta sahada top çevirmeyin, gol atın' der. Biz de o talimat çerçevesinde zaten gole odaklı bir müzakere süreci yürütüyoruz. Sonuçta kazanan Türkiye olsun istiyoruz'' şeklinde konuştu. Müzakerelerde Türkiye'nin çıkarlarını savunduklarını vurgulayan Bağış, ''pozitif gündem'' önerisinin yankılarını şöyle değerlendirdi. ''Pozitif gündem, Türkiye'nin (AB'deki) dostları arasında bir heyecan yaratmış durumda. Türkiye'nin AB sürecinde ilerlemesini isteyen Estonya ve Letonya gibi ülkeler de heyecan duyuyor. Önümüzdeki hafta genişlemeden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Stefan Füle ve ticaretten sorumlu AB Komisyonu Üyesi Karel De Gucht'u İstanbul'da ağırlayacağız. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'la birlike kendileriyle görüşüp Gümrük Birliği'nden doğan bazı sıkıntıları aşma yollarını irdeleyeceğiz, Vatandaşlarımıza yönelik haksız vize uygulamalarının biraz olsun rahatlatılmasına yönelik adımlar atacağız ve AB süreciyle ilgili beklediğimiz somut önerileri değerlendireceğiz.'' Egemen Bağış, AB'nin Türk vatandaşlarının vize alma sürecinde yaşadığı bazı sorunları ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atmaya hazırlandığını anlatarak bu kapsamda Türkiye'nin farklı bölgelerinde vize ofisleri açılması, vize başvurularında talep edilen evrak sayısının azaltılması, daha uzun süreli vizeler çıkarılması ve vize başvuru ücretlerinin düşürülmesinin gündemde olduğunu dile getirdi. Gümrük Birliği'nden kaynaklanan sorunların çözümünde, özellikle AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin bazı haklardan yararlanamadığı gerçeğinin gözönüne alınarak yeni uygulamalara geçilmesinin ve iş dünyasının AB'den beklentilerini kısmen karşılayacak önlemler alınmasının söz konusu olduğunu belirten Bağış, bunlara ilaveten Türkiye'nin özellikle terörle mücadelede daha fazla destek ve dayanışma beklediğini vurguladı. Bağış, bunlara ilaveten AB Komisyonu'nun, Türkiye dostu ülkelerin de desteğiyle müzakereleri tıkayan ülkeleri ikna etme çabasına girebileceğini söyleyerek henüz taslak aşamasındaki tüm bu önerileri değerlendirip bu alanlarda ilerleme sağlamaya çalışacaklarını ifade etti. Bağış, Türkiye ve AB arasında pozitif gündemin yakalanabileceğine inandığını vurgulayarak ''Türkiye şu anda Avrupa'nın 6'ncı ve dünyanın 15'inci en büyük ekonomisi. Türkiye Avrupa'nın en güçlü ordusuna ve en dinamik nüfuslarından birine sahip. Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70'i Türkiye'nin çevresinde. Türkiye'nin Avrupa'ya katabileceği çok önemli özellikleri var. AB kıtasal bir barış projesi olmaktan küresel bir barış projesi olmaya ilerlemek istiyorsa bunu Türkiye'siz yapamaz. Türkiye'siz bir AB topal ördek olur. Türkiye'siz bir AB eksik ve fakir kalır. Bunu Avrupalıların da görmeye başladığını görüyorum'' dedi.