-Bağış: Türkiye'nin AB süreci de aşılacaktır PRAG (A.A) - 01.12.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bu kadar yüklü bir şekilde Türkiye'ye Avrupa'dan yatırım geliyorsa, Türkiye'nin AB süreci de aşılacaktır'' dedi. Bağış, Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği rezidansında Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Ekonomik ilişkilerin siyasi ilişkileri belirlediğine dikkati çeken Bağış, Türkiye'nin ekonomisinin iyiye gittiğini, bunda da AB'nin çok payı olduğunu söyledi. Bağış, ''Bu kadar yüklü bir şekilde Türkiye'ye Avrupa'dan yatırım geliyorsa, Türkiye'nin AB süreci de aşılacaktır'' dedi. Prag'ın bir köprüler şehri, Türkiye'nin de bir köprü olduğunu ifade eden Bağış, Türkiye'nin potansiyelinin her ortamda anlatılması gerektiğini belirtti. Bağış, ''Türkiye gerçekten Avrupa'nın sorunlarını çözebilecek bir ülke'' diye konuştu. Çek yazar Milan Kundera'nın ''Güçlüler güçsüzleri incitemeyecek kadar güçsüz olduklarında, güçsüzler çekip gidecek kadar güçlü olmak zorundaydılar'' sözünü hatırlatan Bağış, şunları kaydetti: ''Biz belki AB sürecinde çekip gidecek kadar güçlüyüz. Türkiye, AB olmadan da bu noktalara gelebildi ama biz AB'yi bir barış, medeniyet projesi olarak gördük. Hiçbir şekilde biz ne kibre kapılacağız ne de başkalarının kibre kapılmasına izin vereceğiz.''