-BAĞIŞ: TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİ ENGELLEYEMEYECEKLER LİZBON (A.A) - 03.03.2011 - Portekiz'in başkenti Lizbon'da resmi görüşmelerde bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Portekiz'in AB üyeliğine zamanında karşı çıkıp engelleyemeyen ülkeler, bugün de Türkiye'nin üyeliğini engelleyemeyecekler" dedi. Anadolu Ajansı ve TRT'ye değerlendirmede bulunan Bağış, 1985 yılında AB'ye katılan Portekiz'in o dönemlerde yaşadığı sürecin şu anda Türkiye'ninkinden çok farklı olmadığını belirterek, isim vermeden Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin tavrını eleştirdi ve Türkiye'nin de eninde sorunda üye olacağını kaydetti. Türkiye'nin AB müzakerelerine başlamasının oybirliğiyle alındığını ve ancak oybirliğiyle bunun değişebileceğini vurgulayan Bağış şunları söyledi: "Şu anda AB üyeleri arasında Türkiye'yi destekleyen ülkelerin sayısının, karşı çıkanlardan çok daha fazla olduğunu çok iyi biliyoruz. Tarihe baktığımızda, Portekiz'e karşı çıkan ülkelerin bugün Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili homurdanan ülkeler olduğunu görüyoruz. Ama nasıl Portekiz'in üyeliğini onlar engelleyememişse ve Portekiz nasıl üye olmakla kalmamış AB Komisyonunun başkanlığını (Jose Manuel Barroso) yürütüyor konuma gelmişse, Türkiye'nin üyeliğini de engelleyemeyeceklerdir." Türkiye'nin AB yolunun "uzun ve ince" olduğunun bilindiğini söyleyen Bağış şöyle devam etti: "Bu yolda bizi ötelemek, bezdirmek, havlu atmamızı isteyenler başarılı olamayacaklar. Sayın Başbakanımızın bize tavsiye ettiği gibi diklenmeyeceğiz, ama dimdik duracağız ve Türkiye'nin azimle, sabırla, kararlılıkla AB için avantajlarını, artılarını, AB'nin sorunlarını çözmek için ne kadar kilit bir ülke olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda Avrupalılar da bunu anlayacaklar. Ama bunun için Portekiz gibi Türkiye'nin üyeliğine sıcak yaklaşan ülkelerin desteğini de tabii çok önemsiyoruz." -SEÇİMLER- Bağış, Türkiye'de yaklaşan seçimlerle ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi: "Ümit ediyorum ki, AB süreci muhalefet partilerimiz tarafından bir iç politika malzemesi haline getirilmez. Çünkü kendilerinin AB konusunda fazla konuşabilecekleri bir şey yok. Çünkü Türkiye'nin ilk başvurusunu rahmetli Menderes'in yapmasından, 1959'dan tam 45 yıl sonra AB'den müzakere tarihini alan bir AK Parti iktidarı ve sayın Başbakanımız olmuştur. O günden bugüne kadar Türkiye'nin AB müzakerelerinde 13 faslın açılması AK Parti'nin kararlılığıyla gerçekleşmiştir. AB'ye katılım sürecinde muhalefet partilerimizin sürecin parçası olmalarını ve destek vermelerini biz ümit ediyoruz. Ana muhalefet partimizin genel başkanının, AB üyesi ülkelerin başkentlerini gezmesini olumlu bir sinyal olarak kabul ediyoruz. Bazı yasaların meclisten geçerken muhalefet tarafından da desteklenmesini önemsiyoruz ve onların da bu süreçteki katkılarını, dünyanın her yerinde dile getiriyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama seçim sürecinde AB sürecini bir iç siyaset malzemesi haline getirmeleri Türkiye için haksızlık olur, Avrupa'da Türkiye karşıtı grupların ekmeğine yağ sürmek olur. Onu yapmayacak kadar onların da bu ülkeye sevdalı olduklarına inanmak istiyorum. -KKTC- Egemen Bağış, KKTC'de yapılan gösterilerle ilgili olarak da, bunların "Türkiye'ye karşı olan birtakım ülkelerin eline malzeme olmak için kullanılabileceği" uyarısında bulundu ve şöyle dedi: "Ama bakın, Türkiye'de KKTC ile olan ilişkiler, diğer herhangi iki ülke arasındaki ilişkilere benzemez. Bu bir anavatan-yavruvatan ilişkisidir. Türkiye, en zor döneminde bile, faizlerin gecede yüzde 8 bine vurduğu dönemlerde bile, Türkiye'de kepenklerin kapatıldığı, insanların çok büyük ekonomik sorun yaşadığı dönemlerde bile Kıbrıs'a desteğini ihmal etmemiştir. Gün gelmiştir, kendi ülkesinde çok ciddi tasarruflar yapmıştır, ama Kıbrıs'ın güvenliğini hiçbir zaman riske atmamıştır. Türkiye, askeriyle, siyasetçisiyle, iş dünyasıyla, yatırımcısıyla her zaman KKTC'nin esenliği için elinden geleni yapmıştır. İmkanlarını zorlamıştır." KKTC'deki birtakım azınlık çevrelerinin bu oyununu hiçbir şekilde doğru çıkartmayız, onların bu oyunlarını bozarız. Türkiye, KKTC ile etle tırnak gibidir. Bizi kimse bölemez ve birbirimizden ayıramaz.