Bağış: Türkiye gelişmeye devam edecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Mısır, Suriye, Filistin, Somali'de ellerini açmış, dualarını bizimkilere karıştırmayı bekleyen kardeşlerimiz var'' dedi.

Bağış, Eyüp Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen ramazan programına katıldı.

Ramazanda her saniyenin altın hükmünde olduğunu ve ona göre yaşamak gerektiğini belirten Bağış, ''İnşallah bu ramazanı da başladığımız gibi bitirmek şerefine nail oluruz'' dedi.

Bu ramazanın buruk geçtiğini ifade eden Bağış, bazı Müslüman ülkelerde ramazanı kan ve gözyaşıyla geçirenler için dua ettiklerini söyledi.

Bağış, ''Mısır, Suriye, Filistin, Somali'de ellerini açmış, dualarını bizimkilere karıştırmayı bekleyen kardeşlerimiz var'' diye konuştu.

Kadir Gecesi'nin idrak edildiği bir zaman diliminde olunduğuna işaret eden Bağış, tüm insanlık için dua edilmesini istedi.

Ramazan geleneğinin en güzelinin İstanbul'da yaşandığını kaydeden Bağış, İstanbul'u yeni çağa hazırlamanın herkesin boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Bağış, İstanbul'un yeni projelerle birçok alanda Londra, Paris, Frankfurt, New York gibi kentleri geride bırakacağı görüşünü dile getirdi.

Uluslararası konferanslar, Expo'lar ve toplantıların düzenleneceği merkezin İstanbul olması gerektiğini belirten Bağış, ''İstanbul dünya sıralamasında şu anda 113 büyük organizasyonla dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 8'inci sırada. Yerimiz iyi diyerek yatamayız, gidecek daha çok yolumuz var'' dedi.

İstanbul'un spor, kültür-sanat ve turizmde de dünyanın ilk sıralarda anılan kentlerinden biri olacağını vurgulayan Bağış, İstanbul'a bu yıl 10,5 milyon turist beklendiğini bildirdi.

'Türkiye'nin gelişmesi sürecek'

Bağış, ülke için, millet için projeler, reformlar düşündüklerini ve bunları tek tek hayata geçirdiklerini aktararak, ''Türkiye her geçen gün gelişiyor, güçleniyor ve bunu kimse engelleyemeyecek'' dedi.

Türkiye'ye karşı oyun oynanmak istendiği görüşünü yineleyen Bağış, Gezi Parkı eylemlerine atıfta bulunarak, ''Kendi çıkarttıkları fırtınada alabora olan yine kendileri oldu'' ifadesini kullandı.

Bağış, ana muhalefet partisi ve liderinin son gelişmelere ilişkin tutumunu eleştirdi, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, ''Siz hareket ettikçe, siz konuştukça ülke zarar görüyor'' dedi.

Türkiye'nin bütün engellemelere rağmen demokratikleşme yolculuğuna güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Bağış, çözüm sürecinin demokratikleşme açısından önemine değindi.

Türkiye'nin, 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Bağış, ''Türkiye'nin önü çok açık, bizi çok daha güzel yarınlar bekliyor. Yeter ki bir olalım'' diye konuştu.

Sivil, demokratik anayasa istediklerini belirten Bağış, muhalefetin bu sorumluluktan kaçamayacağını, aksi halde sandığa gömüleceğini söyledi.

Seçim anketlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bağış, ''Türkiye’nin en saygın anket firmalarından biri tarafından açıklanan en son ankette AK Parti'nin oyları yüzde 52 seviyesinde. CHP ise bütün bu 'istemezük' tavrının cevabını alarak yüzde 23,5'e düşmüş'' dedi.

Bağış, muhalefetin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adaylara halkın itibar etmeyeceği görüşünü savundu.

Hizmete devam edeceklerini ve bundan onur duyduklarını anlatan Bağış, vatandaşların destek ve dualarıyla yola devam edeceklerini kaydetti.