-BAĞIŞ: TÜRKİYE BU ZOR COĞRAFYADA ABD'NİN EN ÖNEMLİ MÜTTEFİKİDİR İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin bu zor coğrafyada ABD'nin en önemli müttefiki olduğunu belirterek, ABD'li iş adamlarını Türkiye'de yatırıma davet etti. Amerikan İş Adamları Derneği önderliğinde, Georgia eyaleti Fahri Başkonsolosu Mona Diamond tarafından Topkapı Sarayı içindeki Karakol Restorant'ta verilen öğle yemeğine katılan Bağış, yemekte bulunan eyalet siyasetçilerine, valilere, belediye başkanları ve önemli ticaret odası başkanlarına hitaben bir konuşma yaptı. ''Türkiye bu zor coğrafyada ABD'nin en önemli müttefikidir'' diyen Bağış, Türkiye'nin şu anda önemli bir süreçten geçtiğini söyledi. Bağış, Türkiye'nin şu anda dünyanın büyüyen 3. büyük ekonomisi olduğunu, Türkiye ve Brezilya'nın dünya ekonomisinin yükselen yıldızları arasında yer aldığını ifade etti. Ekonomik büyümenin 2010'un ilk çeyreğinde yüzde 11.8, ikinci çeyreğinde ise 10.8 olduğunu belirten Bağış, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerin geçen yıl ve bu yıl ekonomik krizden etkilenirken, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ve edeceğini söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bağış konuşmasını, şöyle sürdürdü: ''Şu anda Türkiye'de yatırım yapmanın tam zamanıdır. Türkiye'nin AB'den sorumlu bakanı ve başmüzakerecisiyim. 1959 yılından beri AB'ye üye olmaya gayret ediyoruz. Geçen pazar yapılan referandumda Türk halkı büyük bir çoğunlukla anayasal değişikliklere 'evet' diyerek, Türkiye'nin daha şeffaf ve daha demokratik bir ülke olma isteğini onayladı. Bu nedenle Türkiye doğru bir yolda. Şimdiki soru kimin bundan fayda sağlayacağı. Türkçe'de de yer alan bir deyimle 'erken kalkan yol alır'. Bu nedenle, şu anda yatırım yapacak olanlar, daha sonra yatırım yapacaklara göre daha şanslı olacaklardır. Sizin için Türkiye'yi keşfetme zamanıdır. Kendi gözlerinizle görün. Burası Batı'nın en doğulu, Doğu'nun en batılı ülkesidir. İstanbul, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının başkenti olmuştur. Şu anda da Avrupa kültür başkenti. Şimdi burada dilediğiniz gibi alışveriş yapın ve esnafa da benim arkadaşım olduğunuzu söyleyin.'' -TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de Türkiye ile ABD'nin özel ve ayrıcalıklı bir ilişkisi bulunduğunu ve bu ilişkinin dostluk ve müttefiklikten de öte bir ilişki olduğunu söyledi. Bu ilişkinin her iki ülkeye de ilerisi için daha iyi fırsatlar sunduğunu ifade eden Büyükekşi, iki ülke arasındaki uzaklık çok fazla olsa da iki ülke arasındaki işbirliğinin, yeni global düzende daha da artacağına inandığını ifade etti. Büyükekşi, ancak iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve yatırım fırsatlarının olması gereken seviyenin altında olduğunu kaydetti. Ticarette ve yatırımda Türk hükümeti ve ABD tarafından desteklenen büyük fırsatlar sunulduğuna işaret eden Büyükekşi, şunları kaydetti: ''Son 8 yılda Türkiye, ihracatta çok önemli atılımlar yapmıştır. 2000'lerin başında 25 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracatı, 2009 yılı sonu itibariyle 102 milyar dolara ulaşmıştır. Ama Türkiye'nin ABD'ye olan ihracatı maalesef istenen seviyede olamamıştır. 2001 yılında Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 3.1 milyar dolardı, 2009'da bu rakam sadece 3.2 milyar dolara yükseldi. İhracatta ABD'nin payı düşmektedir. 2001'de ABD'ye yapılan ihracatın payı yüzde 10 iken bu rakam 2009'da yüzde 3.2'ye düşmüştür. Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklar olmasına ve günbegün iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ilerletmeye çalışmalarına rağmen, ekonomik anlamda Türkiye ABD'nin diğer müttefiklerine göre daha az faydalanmaktadır. Türk ihracatçıları ABD ile olan siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek, aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacmini de artırmak istemekteler.''