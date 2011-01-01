-BAĞIŞ: SÜRECİN ERTELENMESİNİ BEKLEMİYORUZ LEFKOŞA (A.A) - 01.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin limanlarını Rum tarafına açma konusu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinin bütününün ertelenmesini kesinlikle beklemediklerini belirtti. Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesine demeç veren Bağış, Kıbrıs sorunu, AB ve Türk-Yunan ilişkilerine değinerek, Kıbrıs Rum tarafının, bugüne kadar izlediği siyaseti sürdürmesi durumunda, bu siyasetin sonuçlarını çekmek zorunda kalacağını kaydetti. ''Türkiye'nin, limanlar nedeniyle AB ile olan müzakereleri askıya alacak bir kararın alınmasına hazır olup olmadığı'' sorusu üzerine Bağış, limanlar nedeniyle müzakereler sürecinin bütününün ertelenmesini kesinlikle beklemediklerini, Türkiye ile olan müzakerelerin nihai analizinin oy birliğiyle başladığını ve ertelenmesi için de oybirliğine gereksinim olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun, katılım müzakerelerinin askıya alınması nedeni olmasını istemediklerini ifade eden Bağış, ancak Kıbrıs sorununun çözümüyle de ilişkilerin normalleşeceğini söyledi. Bağış, bunun, sadece AB ile olan ilişkileri için değil adadaki iki taraf arasında yaşayabilir çözüm için de önemli olduğunu belirtti. Bağış, ''tren kazasına'' ya da diğer senaryolara inanan bir siyasetçi olmadığını, o yüzden çözüm bulunmazsa ne yapılacağını değil çözümü arayıp bulmaya çalıştığını ifade etti. ''Türkiye'nin, Ercan Havalimanı'nın açılması karşılığında limanlarını açma konusunda ısrarlı olup olmayacağı'' sorusu üzerine de Bağış, Güney Kıbrıs'ın 2004'te AB'ye haksız katılımının ardından Avrupa Konseyi'nin Kıbrıslı Türklerin izolasyonun kaldırılması yönünde karar verdiğini ve bu kararın uygulanmasını istediklerini belirtti. Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çerçevede Ercan Havalimanı'nın açılması karşılığında Türkiye'nin bir limanının açılmasını önerdiğini, ancak bu önerinin Kıbrıs Rum liderliğince ''ret'' edildiğini ifade etti. Bağış, Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri, onların da dikte edeceği bir çözüme ikan etmeye çalıştığını, kendilerinin buna izin vermeyeceğini kaydetti. -AB GEREKLİLİĞİ- ''AB'nin gerekliliğine'' ilişkin bir soru üzerine Bağış, Türkiye'nin 10 yıl önceki gibi olmadığı, kişisel hakların ve özgürlüklerin genişletildiğini, ekonomi alanındaki reformların istikrar ve refah getirdiğini, Türkiye'nin Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisi haline geldiğini ifade etti. Bağış, Türkiye'nin artık AB'nin kapısında bekleyen bir ülke olmadığını ancak dinamiğiyle birlikte Avrupa kıtasının geleceğini şekillendirmek istediğini, Türkiye'nin AB'ye katılımının, ekonomik, tarihi ve coğrafi bir gerekliliği olduğunu vurguladı. Bağış, enerji başlığının açılması için baskı yapması gerekenin Türkiye değil AB'nin kendisini olduğunu da söyledi. -KIBRIS MÜZAKERELERİ- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun hastalığının Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereleri etkilemeyeceğini, ayrıca ay sonunda Cenevre'de yapılacak görüşmesinin, Türk tarafının çabalarıyla olumlu bir ortamda geçeceğine inandığını ifade eden Bağış, sadece Cenevre görüşmesinin değil, sürmekte olan müzakerelerin de siyasi eşitliğe dayalı, özlü ve yaşayabilir bir çözümle sonuçlanmasını istediklerini kaydetti. Bağış, bu görüşmelerde sonuçlar alınmaması durumunda, o zaman Birleşmiş Milletler'in (BM), sürecin bütününü yeniden değerlendirme hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum tarafının sorumsuz tavrının, AB üyeliğinden ve uluslararası tanınmışlıktan yararlanmasının, BM'nin görüntüsünü zehirlediğini, aynı siyasetin, aynı derecede AB'ye de zarar verdiğini belirtti. ''2004'ten sonra Kıbrıs Rum tarafının farklı bir tutuma sahip olduğunu görüyor musunuz'' sorusuna karşılık olarak Bağış, ''Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs sorununa ilişkin gerekli fedakarlıkları yapacağına inanmıştık ancak (Hristofyas), selefinden farklı bir siyaset izlemedi. Belki de siyasi koşullar, kendisine bunu yapmasına izin vermedi'' ifadesini kullandı. -TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ- Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ve Yunanistan arasında geliştirilen işbirliğinin, Kıbrıs sorununun çözümünü olumlu etkileyeceğine inandıklarını kaydeden Devlet Bakanı Bağış, dostluk ve karşılıklı güven temelinde Yunanistan ile olan işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti. Kıbrıs Rum yönetiminin 2012 yılında AB dönem başkanlığını devralacak olması ve Türkiye'nin bunu nasıl ele alacağı yönündeki bir soru üzerine Bağış, AB dönem başkanlığının milli değil Avrupai bir sorumluluk olduğunu anımsattı. Bağış, Türkiye'nin, AB çıkarları temelinde hareket edecek olan Güney Kıbrıs'la soruna sahip olmayacağını; dönem başkanlığının, başlıkların açılması veya kapanması konusunda yaptırımcı güce sahip olmadığını belirtti.