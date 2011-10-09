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Bağış: Sivilleşmede önemli adım atıldı SARAYBOSNA (A.A)

09 Ekim 2011 13:20

-Bağış: Sivilleşmede önemli adım atıldı SARAYBOSNA (A.A) - 09.10.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Türkiye'de sivilleşmeyle ilgili önemli adımlar atıldığını ''Bu yapılanlar anayasamız çerçevesinde atılan adımlar, kanunlarla gerçekleşen adımlar. Hükümetin kanun dışı veya anayasa dışında bir girişimi söz konusu değil'' dedi. AB Komisyonu'nun 12 Ekim'de yayımlayacağı rapora ilişkin görüşlerini dile getiren Bağış, Türkiye'de bugün sivilleşme çabalarının da yeterli olmadığını, sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. ''Sivilleşme tabirini kullanırken bunu da ordumuza karşı veya sivil olmayan unsur olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı bir tutum olarak da değerlendirmemek gerekir'' diyen Bağış, Türkiye'nin gerçekten sivilleşmesinin, ordunun kışlasında güçlü olmasının herkesin ortak çıkarı olduğunu kaydetti. Bağış, dünyada ordusuna ''peygamber ocağı'' kendi askerine ''peygamberin ismiyle'' (Mehmetçik) hitap eden başka da bir millet olmadığına dikkati çekerek, ''Onun için biz askeriyle, siviliyle hep birlikte daha güçlü bir Türkiye'yi hayal ediyoruz'' dedi. Bağış ''AB Komisyonu, üye ülkelerle ilgili bir rapor yazmaya kalksa birçok ülkenin raporu Türkiye'nin raporundan çok daha geri ve eleştirel raporlar olur. Türkiye, gerçekten şu son 10 yılda muazzam reformlar gerçekleştirdi. AB üyesi ülkelerin ekonomilerine bakıyoruz, AB üyesi ülkelerin iç huzuruna, istikrarına bakıyoruz, oradaki siyasi dengelere bakıyoruz, bir de Türkiye'ye bakıyoruz, göğsümüz kabarıyor'' diye konuştu. AB'deki ekonomik krize de değinen Bağış, AB'yi Türkiye'nin bir diyetisyeni olarak gördüğünü söyledi. Bağış, şunları kaydetti: ''Bugün AB'nin yani 'diyetisyenin' sağlığının bozulması, kalp damarlarının birkaçının tıkalı olması, reçetesinin kötü olduğu anlamına gelmez. Bugün AB üyesi 27 ülkenin 16'sı kendi kurallarına uymadıkları için belki tarihlerinin en ağır krizlerini geçiriyor. Ama Türkiye bu kuralları onlardan daha iyi uyguladığı için AB'nin en hızlı büyüyen ülkesi haline geldi. Onun için biz Sayın Başbakanımızın defalarca söylediği gibi bu kriterlerin adına 'Ankara' deriz, 'İstanbul kriterleri' der yine de atmamız gereken adımları atarız, çünkü o adımlar doğru adımlardır. Biz gerçekten Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istiyorsak, o zaman o mali disipline, o hassasiyete, insan haklarına gereken önemi vereceğiz ve Türkiye'nin ilerlemesi için atması gereken adımları ve yapması gereken reformları yapacağız.'' Bağış, AB'ye vizesiz girişin ne zaman olacağı konusunda, ''Şimdi kısa dönemde 2-3 aylık vize alımlarına birtakım kolaylıkları hiçbir ödün vermeden, hiçbir tavizde bulunmadan sağladık. İnşallah onların neticelerini 2-3 ay içerisinde göreceğiz. Uzun vadede bizim hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz AB ülkelerine seyahat yapmalarını sağlamaktır, bu konuda çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz'' dedi. Terör saldırılarına da değinen Bağış, şöyle konuştu: ''Fransa'nın Dışişleri Bakanı'na, 'terör örgütü bizim insanlarımızı öldürüyor, ancak sizin insanlarınızı da öldürüyor' dedim. Nasıl mı öldürüyor? Uyuşturucuyla öldürüyor, bizimkileri belki mermiyle, ama sizinkileri de Avrupa'nın en geniş uyuşturucu ağına sahip bir çete olarak, rant şebekesi olarak öldürüyor. Bu nedenle bu mücadeleyi birlikte yapmamız lazım. Paris'in, Berlin'in, Amsterdam'ın güvenliği Şırnak'ta başlar, Siirt'te başlar, Hakkari'de başlar. Hepimiz güvende olmadığımız müddetçe aslında hiçbirimiz güvende değiliz. Onun için duyarlı olmamız lazım. AB üyesi bazı ülkeler 'bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' zihniyetine kendilerini kaptırmış olabilirler. Ama o yılan eninde sonunda onları da sokar. Önümüzdeki dönem AB ülkelerine, bu sorunun sadece Türkiye'nin değil onların da sorunu olduğunu kabul etmelerini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız, bıkmadan usanmadan gidip anlatacağız.''

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