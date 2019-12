Bağış: Rojin, Agop ve Mücahit de olacak

T24 - Devlet Bakanı Egemen Bağış, kimsenin ötekileştirilmesine seyirci kalmayacaklarını söyledi. Bağış, “İnsanlar çocuklarına Rojin, Agop, Bektaş, Mücahit adını veremediler. Bu ayıplar artık son bulacak” dedi.



Devlet Bakanı Egemen Bağış, AKP Genişletilmiş İl Divan Toplantısına katılmak üzere gittiği Van'da "Demokratik Açılım"la ilgili açıklamalarda bulundu.





'Dinimize, peygamberimize hakaret etti'





Bağış, adlarını anmadan CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in sözlerini ima ederek şöyle konuştu:



“Bu ülkede ana muhalefet partisi olmuş, çok önemli bir mesuliyeti üstlenmiş o partinin genel sekreteri çıktı, dinimize, peygamberimize hakaret etti. Genel Başkan Yardımcısı, iki gün evvel çıktı, bu ülkenin Alevi yurttaşlarına hakaret etti. Dün ise genel başkanları çıktı, bu ülkenin Ermeni vatandaşlarına hakaret etti.



Biz hiç kimsenin hor görülmesine seyirci kalamayız. Hiç kimsenin ötekileştirilmesine, ayrıştırılmasına seyirci kalamayız. Çünkü bu ülkenin, farklı kültürleri, farklı dinleri, farklı etnik kimlikleri, ülkeyi ayrıştıran değil, birleştiren zenginlikleridir.



Daha neler yapacağımızı merak ediyorlar. Açsınlar okusunlar. Okumayı öğrensinler. Hem de (oku) ilk emirdir. Her şeyimiz ortadadır. Türkiye, AB standartlarında bir ülke olacaktır.





'Teröre 1 trilyon dolar harcandı'





Bu terör belasına bu devlet ne kadar para harcadı. Hesaplama sistemine göre değişiyor. Kimine göre 150 milyar dolar. Faiziyle hesaplarsanız, 350 milyar dolar, yan kayıtlarıyla hesaplarsanız belkide 1 trilyon doların üzerinde bir miktardan söz ediyoruz.



O yapılan harcamalar, havaya uçup giden mermiler, kaybedilen canlar. 30 bin üzerinde insan hayatını kaybetti. O paralarla neler yapılırdı. Milyonlarca insana istihdam yaratılırdı. Belki on binlerce kilometre yol yapılırdı. Ama dün demokrasiden kaçan, müzakereden kaçan, Meclis oturumundan kaçan muhalefet, harcamaya devam edelim, insanlar ölsün zihniyetiyle o sürece de karşı çıkıyor.



Kim ne derse desin, süreç devam edecek. Bu ülkede öyle dönemler yaşandı ki insanlar çocuklarına Rojin, Agop, Bektaş, Mücahit adını veremediler. Bu ayıplar artık son bulacak. Her anne ve babanın çocuğuna istediği gibi hitap etmesi, onun en doğal hakkıdır. Bunu elinden kimse alamaz, aldırtmayacağız. İnşallah terör bitecek. Bu ülkede kardeş kardeşe kem gözle baksın isteyenlerin bütün hayalleri suya düşecek."