-Bağış: ''Reformlara odaklanıyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Bugün de Türkiye'nin AB süreciyle ilgili birtakım tıkanıklar var. Biz onlara odaklanmıyoruz, biz yapacağımız reformlara odaklanıyoruz'' dedi. Bağış, AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatınca Double Tree By Hilton Otel'de düzenlenen sahur sohbetinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi bölgesinde ilham kaynağı haline geldiğini belirterek, pek çok ülkenin demokrasi talebiyle ayaklandığını söyledi. Doğusundaki ülkelerin Türkiye'nin demokrasisine, batısındaki ülkelerin ise ekonomisine imrendiğini ifade eden Bağış, Türkiye'nin artık çok farklı bir noktada bulunduğu kaydetti. Duble yol çalışmaları hakkında bilgi veren Bağış, ''15 bininci kilometre duble yolun açılışını bugün Şile'de Başbakanımız ile yapacağız. Bizim 15 bin kilometre daha duble yol yapma sözümüz var'' dedi. Türkiye'nin eğitimde çok farklı bir noktaya geldiğini, köy okullarında dahi bilgisayar laboratuvarları var olduğunu ifade eden Bağış, önümüzdeki 3 yıl içinde tüm çocuklara tablet bilgisayar dağıtılacağını da belirtti. ''Türkiye AB sürecinde birçok geçmişten gelen kötü alışkanlıklarından vazgeçiyor'' diyen Bağış, yapılan reformlarla demokrasinin geliştiğini ve ekonominin de çağ atladığını söyledi. Bağış, Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin de arttığını dile getirerek, bu yatırımların Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunduğunu anlattı. -Türkiye'nin reform mutfağı- AB sürecinin kolay bir süreç olmadığını da belirten Bağış, Türkiye'nin AB'ye başvurmasının 52. yılı olduğunu anımsattı. Bağış, AB sürecinin tarihini anlatarak, 2002-2004 yılları arasında yapılan reformlara işaret etti. Zaman zaman bu süreçte tıkanıklar yaşandığını ifade eden Bağış, ''Bugün de Türkiye'nin AB süreciyle ilgili birtakım tıkanıklar var. Biz onlara odaklanmıyoruz, biz yapacağımızı reformlara odaklanıyoruz'' diye konuştu. AB'nin reçetesini kendi ülkeleri uygulamadığı için ekonomik güçlükler yaşadığını belirten Bağış, Türkiye bu reçeteleri uyguladığı için ekonomik krizlerin teğet bile geçmediğini ifade etti. ''Avrupa Birliği Bakanlığı olarak biz kendimizi Türkiye'nin reform mutfağı olarak görüyoruz'' diye konuşan Bağış, Türkiye'nin AB standartlarına ulaşmasını gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlattı. Bağış, ''Papaza kızıp oruç bozacak halimiz yok. Sarkozy şunu demiş, Merkel bunu demiş... Onlara takılmıyoruz. Prensibimiz, durmak yok, yola devam'' dedi. Türkiye'nin son 9 yılında pek çok engelin de aşıldığını anlatan Egemen Bağış, ''Allah'ın izniyle şu terör belasına da bir son verirsek Türkiye uçuşa geçecek. Bununla ilgili olarak da çok azimliyiz, çok kararlıyız. Teröriste anladığı dilden konuşacağız, vatandaşımızı da her zamankinden daha şefkatli bir devlet kucaklamasıyla sarılıp kucaklayacağız'' dedi. Bakan Yardımcılığı konusuna da işaret eden Bağış, ''Benim bakan yardımcım belli ama henüz kamuoyuyla paylaşmıyorum'' diye konuştu.