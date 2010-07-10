Bağış: Profesyonel ordu şart...

T24 - Genelkurmay Başkanı'nın karşı çıktığı profesyonel askerliğin şart olduğunu söyleyen Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "3-4 ay eğitim alan 20 yaşındaki gençlerle bu iş olmaz" dedi. Bağış, Avrupa'da zorunlu askerliğin bulunduğu ülkelerde "vicdani ret" uygulaması olduğunu da hatırlatırken, vicdani retçilere 3. dünya ülkelerinde yardım gönüllüsü olarak çalışma fırsatının tanındığını belirtti. Almanya'nın asker sayısını düşüreceğini belirten Bağış, Fransız ordusunun da internet üzerinden ordusuna yeni askerleri kattığını söyledi.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin uzun vadede profesyonel bir orduya kavuşması gerektiğini belirterek, “3-4 aylık bir eğitimle Türkiye’nin en hassas bölgelerine gönderilen 20 yaşındaki gençlerle, terörle mücadele konusunda bazı zafiyetler yaşanıyor” dedi. Almanya ve Fransa’da işsizliği azaltmak, devlet gelirlerini artırmak için ordunun tamamen profesyonelleştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Bağış, diğer AB ülkelerinden de örnekler verdi.





Profesyonel ordu şart





Taraf gazetesinin haberine göre Türkiye’nin en kısa sürede en iyi teçhizatla donatılmış, tecrübeli askerlerden oluşan profesyonel bir orduya kavuşması gerektiğini belirten Bağış şunları söyledi: “Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bu süreçleri yaşadılar. Onların birçoğu da artık profesyonel orduya geçti. Kısa dönemde, Genelkurmay Başkanlığımızın şu an üzerinde çalışmakta olduğu terörle mücadele kapsamında özel eğitim almış, özel teçhizatla donatılmış bir gücün özellikle Doğu’da ve hassas bölgelerde görevlendirilmesi konusu var. Ama uzun vadede de artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin o kendi geleneklerimizden gelen asker millet olmamızın gereğini yerine getirecek profesyonel bir şekilde yapılanması tartışılmalıdır. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu yükün altından kalkabilecek güçtedir.”





Bir takvim hazırlanmalı





Bağış, “Bu, bugünden yarına olacak bir şey değil. Ben sonuçta bir güvenlik uzmanı değilim, siyasetçiyim ama tüm bunlar tartışılmalıdır. Tabii ki Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız bunları inceleyecektir, irdeleyecektir, Türkiye’nin ihtiyaçlarını belirleyecektir. Ama o ihtiyaçlara en pratik nasıl cevap vereceğimizi, en dinamik orduya nasıl sahip olacağımızın koşullarını belirleyip belli bir takvim içerisine yayılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.





Vicdani ret hakkı





27 üyeli Avrupa Birliği’nde sekiz ülkede zorunlu askerlik bulunduğunu belirten Egemen Bağış, yakın zamanda profesyonel orduya geçme kararı alan Yunanistan, Almanya ve İsveç’le birlikte bu sayının beşe düşeceğini ifade etti.



Söz konusu ülkelerin vatandaşlarına askerî hizmetin yanı sıra kamu hizmeti ya da yardım faaliyetlerine katılma gibi seçenekler de sunulduğunu kaydeden Bağış, şunları söyledi:



“Ayrıca, zorunlu askerliğin bulunduğu tüm ülkelerde ‘vicdani ret’ uygulaması var. Danimarka ve Norveç’te, orduya kondisyon sınavlarını geçebilenler alınıyor. Askerlik yapmak istemeyenler 3. dünya ülkelerinde yardım gönüllüsü olarak çalışabiliyor.”





Davul zurnayla değil parayla





Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Start TV’de Uğur Dündar’a verdiği röportajda profesyonel orduya karşı çıkmıştı. Yalnızca operasyonel birliklerin profesyonel askerlerden oluşacağını belirten Başbuğ şöyle konuşmuştu:



“TSK’daki toplam erbaş ve er mevcudu 430 binler civarında. Bunları uzman haline getirmek doğru değil artı mümkün de değil. Niye? Türkiye’de askerlik bir vatan borcu. Yani Türk ordusunun belkemiğini Mehmetçik oluşturuyor. Mehmetçiğin yerini hiçbir şeyle dolduramayız. Dünyanın neresinde askere davulla zurnayla gönderilen var? Bu sistemle oynamaya kalkarsanız, orduyla millet arasındaki bağ da kopar.”





AB’ye aday olan ülkeler zorunlu askerliği kaldırıyor





AB ülkelerindeki askerlik uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Bağış şunları söyledi: “Zorunlu askerlik süresi Avusturya’da 6 ay, Kıbrıs Rum Kesimi’nde 25 ay, Norveç’te 12 ay, Danimarka’da 4 ay, Estonya’da 8 ay, Almanya’da 9 ay, Yunanistan’da 6 ay. Bu ülkelerden Yunanistan 2012’de, Almanya 2014’te profesyonel orduya geçeceğini açıkladı. AB’ye 2004’te üye olan Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin tamamının son 3 yılda zorunlu askerlik uygulamasını kaldırması dikkat çekiyor. Bulgaristan, Romanya, Polonya, Letonya, Litvanya ve aday ülkelerden Hırvatistan profesyonel orduya geçiş yaptı.





Doğu Avrupa’da dönüşüm





AB’ye 2004’te üye olan Letonya da 2007’de zorunlu askerlik uygulamasını tamamen kaldırmıştı. Aynı şekilde, 12 ay zorunlu askerliğin olduğu Polonya, 5 Aralık 2008’de zorunlu askerlik uygulamasını sona erdirdi. Bulgaristan’da 9 aylık zorunlu askerlik uygulaması bulunuyordu. Ancak, AB’ye üye olan komşu ülke, 2007 yılında profesyonel orduya geçiş yaptı. 2004’te AB’ye üye olan Romanya ise 6 aylık zorunlu askerlik uygulamasını 2007 yılında tamamen kaldırarak profesyonel orduya geçiş yaptı. Daha önce 8 ay zorunlu skerlik uygulamasını sürdüren AB’ye aday ülkelerden Hırvatistan ise 2008’de tamamen profesyonel orduya geçti.’’





Fransa internete reklam verip asker arıyor





Almanya’nın da 10 yıl içinde zorunlu askerlik uygulamasını tamamen kaldıracağını açıkladığını anlatan Bağış, Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor Guttenberg’in 13 haziranda açıkladığı reform tasarısına göre, Alman ordusunun tamamen profesyonel ordu sistemine geçeceğini söyledi. Almanya’da asker sayısının 250 binden 150 bine düşürüleceğini belirten Bağış, “Alman hükümetinin hedefi bu reformla askerî bütçede 80 milyon euroluk bir tasarruf sağlamak. 2001’de zorunlu askerliği kaldıran Fransa, paralı askerlik uygulamasını sürdürüyor. Fransız ordusu her yıl 15 bin genci Yeryüzü Askerleri (Armee de Terre) birliğinde istihdam ediyor. Özellikle işsizliğin yoğun olduğu bölgelerdeki gençlerin ilgi gösterdiği paralı askerlikte, maaşlar 1200-3000 euro arasında değişiyor. Fransız ordusu, internet üzerinden yürüttüğü reklam kampanyalarıyla orduya yeni askerler katıyor” diye konuştu.





